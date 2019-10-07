Украинский проект впервые номинирован на "консалтинговый Оскар"

Киев, 07 октября 2019 г. Украинское "Агентство стратегических решений ShiStrategies" вошло в число номинантов главной международной премии в области управленческого консалтинга Constantinus International Awards за реализацию социального проекта "Рука допомоги". Об этом говорится в сообщении компании.

"Рука допомоги" – пилотный социальный проект Министерства социальной политики Украины, который в 2017—2019 годах реализовывался в трех областях Украины при поддержке Всемирного банка. Через центры занятости и управления социальной защиты Полтавской, Львовской, Харьковской областей команда проекта внедряла новые механизмы борьбы с бедностью и безработицей. Участниками пилотного проекта стали около 5 тыс. ВПО и безработных, получающих государственную социальную помощь. В реализации проекта были задействованы около 1000 руководителей и специалистов местных органов исполнительной власти и местного самоуправления пилотных регионов.

Организацией, координацией и обеспечением реализации проекта, его коммуникационным сопровождением, а также обучением задействованных в проекте сотрудников государственных структур занималось "Агентство стратегических решений ShiStrategies".

"Команда проекта внедряла механизмы выявления способных к предпринимательству и имеющих соответствующее желание длительных безработных, которые получают государственную социальную помощь. Мы шли к каждому человеку, помогали ему найти собственную мотивацию и раскрыть свой потенциал. Предпринимателем может стать не каждый. Но команда "Руки допомоги" научилась находить таких людей среди часто отчаявшихся безработных, вынужденных переселенцев и предлагать им шанс изменить свою жизнь и жизнь своих семей.

Учасникам проекта мы предоставляли консультации и помощь в режиме нон-стоп по подготовке бизнес-плана, созданию и развитию бизнеса, местная власть оказывала им административную поддержку. Поэтому, если обычно более половины малых предприятий закрываются в первые полтора года, то из 237 участников проекта "Рука допомоги", основавших собственный бизнес, лишь трое за два года приостановили деятельность. Люди, которые еще недавно получали помощь от государства, сейчас зарабатывают, создают рабочие места, платят налоги, – отметила экс-координатор проекта "Рука допомоги", управляющий партнер Агентства ShiStrategies Инна Шинкаренко. – Проект также вывел на новый уровень взаимодействие между местными властями, социальными службами и местным бизнесом. Огромную роль в этом сыграла реализация интенсивных тренинговых программ, в которых приняли участие более 800 руководителей и сотрудников центров занятости, управлений соцзащиты населения, ОТГ. Проект готов к масштабированию на всю Украину. По сути, он может стать инкубатором среднего класса".

Всего на премию Constantinus International в 2019 году номинировано 8 консалтинговых компаний из 7 стран – по одной из Сингапура, Канады, Испании, Италии, Австрии и Украины, две – из Китая. Украинские консультанты впервые вошли в шорт-лист премии.

Международный совет ассоциаций управленческого консультирования (ICMCI) учредил Международную премию Constantinus Awards с целью продвижения передового опыта в области консалтинговых услуг по всему миру.

Основная цель учреждения награды – продвижение консалтингового сектора в целом, а также отдельных выдающихся консалтинговых проектов не только в национальном, но и в глобальном масштабе.