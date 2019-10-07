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07 октября 2019, понедельник, 11:18 630
Политика 2019-10-07T11:21:57+03:00
Українські Новини
Министр юстиции уверен в законности и правильности мирового соглашения с "Филип Моррис"

Министр юстиции уверен в законности и правильности мирового соглашения с "Филип Моррис"

Министерство юстиции Украины поддерживает мировое соглашение между государством и компанией "Филип Моррис". Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська на встрече правительства с крупным бизнесом, информирует портал unian.net.

- В вопросе мирового соглашения с компанией "Филип Моррис" наше министерство сыграло одну из ключевых ролей. Безусловно, мы на стороне данного соглашения. Мы уверены в его законности и правильности - заявил министр юстиции. Более того, по мнению министра, данное соглашение могло бы быть определенным эталоном и прецедентом для других мировых соглашений между государством и бизнесом в будущем.

- С точки зрения построения цивилизованных отношений государства и бизнеса, крайне важно, чтобы не было каких-либо сомнений в законности данного мирового соглашения. Мы в целом поддерживаем институт мировых соглашений. Мы будем этот институт усовершенствовать, продвигать и защищать от каких-либо подозрений правоохранительной системы - заявил министр юстиции Денис Малюська.

Ранее президент Американской торговой палаты Андрей Гундер высказал обеспокоенность чрезмерным вниманием правоохранительных органов к мировому соглашению с "Филип Моррис" и призвал премьер-министра Украины и правительство уделить внимание этому вопросу, поскольку мировое соглашение "было подписано с учетом всех требований украинского и международного законодательства".

В предыдущие годы вопрос о необходимости мирного урегулирования конфликта между Государственной фискальной службой и компанией "Филип Моррис" поднимался на встрече Президенту Украины с инвесторами в США, а также на государственных переговорах Президентов Украины и Швейцарии.

Напомним, в 2015-2016 г. компания "Филип Моррис Украина", предварительно получив все разрешения контролирующих органов (в т.ч. ГФС), применяла специальный таможенный режим переработки на таможенной территории Украины для дальнейшего экспорта продукции. Но в 2016 г. компания получила от ГФС уведомления-решения доплатить в сумме 635 млн грн, что включает доначисления ввозной пошлины, дополнительной ввозной пошлины, НДС, штрафов и пени.

После двух лет судебных разбирательств в декабре 2018 г. Кабинет Министров Украины принял решение подписать мировое соглашение с "Филип Моррис", и поручил Исполняющему Главы ГФС Александру Власову подписать Мировое Соглашение. Также своим решением Кабмин обязал ГФС обеспечить выполнение этого мирового соглашения. В то же время, в июле 2019 г. Государственное бюро расследований провело обыски в ГФС. Как заявили подопечные Романа Трубы, обыски были связаны с данным мировым соглашением.

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