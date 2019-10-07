7.10.19 15:00 Пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА

7 октября 2019 года, в 15:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится совместная пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА для разъяснения событий, которые происходят вокруг предприятия в последнее время.

Вопросы для обсуждения:

- Почему СБУ проводит обыски через целый год после начала расследования. И кому выгодно давление на коммунальное предприятие, которое обеспечивает наружное освещение столицы.

Участники:

Владимир Круценко, директор КП "Киевгорсвет";

директор КП "Киевгорсвет"; Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА;

первый заместитель председателя КГГА; Юрий Цымбал, адвокат, управляющий партнер TSK Partners Law Firm.

Аккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж