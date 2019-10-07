7.10.19 15:00 Пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА

7 октября 2019 года, в 15:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится совместная пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА для разъяснения событий, которые происходят вокруг предприятия в последнее время.\r\nВопросы для обсуждения:\r\n- Почему СБУ проводит обыски через целый год после начала расследования. И кому выгодно давление на коммунальное предприятие, которое обеспечивает наружное освещение столицы.\r\nУчастники: \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nВладимир Круценко, директор КП "Киевгорсвет";\r\nНиколай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА;\r\nЮрий Цымбал, адвокат, управляющий партнер TSK Partners Law Firm.\r\n\r\nАккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net \r\nСсылка на просмотр онлайн-трансляции:\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж