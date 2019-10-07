подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
07 октября 2019, понедельник, 10:58 21
Пресс-центр 2019-10-07T11:03:16+03:00
Українські Новини
7.10.19 15:00 Пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА

7.10.19 15:00 Пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА

7 октября 2019 года, в 15:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится совместная пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА для разъяснения событий, которые происходят вокруг предприятия в последнее время.

Вопросы для обсуждения:

- Почему СБУ проводит обыски через целый год после начала расследования. И кому выгодно давление на коммунальное предприятие, которое обеспечивает наружное освещение столицы.

Участники:  

  • Владимир Круценко, директор КП "Киевгорсвет";
  • Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА;
  • Юрий Цымбал, адвокат, управляющий партнер TSK Partners Law Firm.

Аккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
Архив
Новости
Акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 2,5% за неделю 12:00
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины 11:29
Министр юстиции уверен в законности и правильности мирового соглашения с "Филип Моррис" 11:18
Спустя два года прокуратура закрыла дело о препятствовании деятельности журналистов на свадьбе сына Луценко 11:07
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok