Amazon случайно "слил" второй эпизод 8 сезона "Игры престолов" за день до премьеры

Некоторые поклонники "Игры престолов" в воскресенье случайно получили ранний доступ ко второму эпизоду 8-го сезона после утечки видео Amazon Prime, который произошел в Германии, сообщает The Insider.\r\nИнцидент произошел за день до официального выхода серии.\r\nНекоторые пользователи Reddit сообщили, что могут наблюдать за вторым эпизодом, хотя он еще не был показан на домашней сети HBO.\r\nЛюди в Германии, которые подписались на видео Amazon Prime и купили 8 сезон, после просмотра титров первого эпизода имели возможность посмотреть второй.\r\nНесмотря на удаление эпизода, его успели опубликовать на Reddit в плохом качестве.\r\nВ свою очередь, Amazon заявил, что исправил ошибку сразу, как узнал о ней.\r\nКак сообщали Українські Новини, HBO показал первую серию заключительного сезона "Игры престолов" и соцсети "захватили" новые мемы о сериале.\r\nТакже Супрун рассказала историю Джона Сноу и о борьбе с "белыми ходоками".