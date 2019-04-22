Amazon случайно "слил" второй эпизод 8 сезона "Игры престолов" за день до премьеры

Некоторые поклонники "Игры престолов" в воскресенье случайно получили ранний доступ ко второму эпизоду 8-го сезона после утечки видео Amazon Prime, который произошел в Германии, сообщает The Insider.

Инцидент произошел за день до официального выхода серии.

Некоторые пользователи Reddit сообщили, что могут наблюдать за вторым эпизодом, хотя он еще не был показан на домашней сети HBO.

Люди в Германии, которые подписались на видео Amazon Prime и купили 8 сезон, после просмотра титров первого эпизода имели возможность посмотреть второй.

Несмотря на удаление эпизода, его успели опубликовать на Reddit в плохом качестве.

В свою очередь, Amazon заявил, что исправил ошибку сразу, как узнал о ней.

Как сообщали Українські Новини, HBO показал первую серию заключительного сезона "Игры престолов" и соцсети "захватили" новые мемы о сериале.

Также Супрун рассказала историю Джона Сноу и о борьбе с "белыми ходоками".