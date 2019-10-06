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06 октября 2019, воскресенье, 15:55 349 Видео
Политика 2019-10-06T16:17:33+03:00
Українські Новини
Последний блокпост. Билецкий заявил о занятии ветеранами оборонительных позиций в Золотом

Последний блокпост. Билецкий заявил о занятии ветеранами оборонительных позиций в Золотом

Лидер Национального Корпуса, первый командир полка "Азов" вместе с ветеранами российско-украинской войны сегодня, 6 октября, прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск. Об этом Андрей Билецкий сообщил в видеообращении, сообщает пресс-служба Национального Корпуса.

"Сегодня просыпается вся Украина и начинает бороться с позорным "Минском", позорной "формулой Штайнмайера" и преступным отводом войск. Все будет зависеть не от власти и не от политиков. Все будет зависеть от каждого из нас. От тех людей, которые сегодня вышли на вече в Киеве, которые выходят по всем городам Украины от Мукачево до Харькова", - сказал он.

По словам Билецкого, сегодня в наибольшей поддержке нуждаются "те, кого завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, в жертву так называемой "ЛДНР". Это, прежде всего, жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской".

"Сегодня мы здесь, всего километр остался да Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинцев Золотого", - рассказал лидер НК.

Андрей Билецкий отметил: ветераны, которые в 2014-м взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня на свою родную землю в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет Президент, власть, то его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что его никогда не покинем", - заявил Белецкий.

Он также выразил уверенность в том, что, объединившись, украинцы без "политических распрей и предпочтений" смогут остановить реализацию капитулянтского для Украины сценария.

"Верю, что не будет отвода, а лишь большая украинская победа", - подчеркнул лидер Нацкорпуса.

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