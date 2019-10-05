Спонсируя фейковый Автомайдан, Кличко рискует окончательно дискредитировать себя, - политолог

6 октября активисты нового Автомайдана запланировали акцию протеста возле резиденции Президента Украины Владимира Зеленского. По мнению эксперта, акцию спонсирует Виталий Кличко.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал политический эксперт Павел Кутуев со ссылкой на публикацию в Telegram-канале "Легитимный".

По его словам, формально акция будет направлена против подписания формулы Штайнмайера, но по факту ее цель – привлечь внимание к активной позиции представителей нового Автомайдана. При этом эксперт подчеркивает, что новоявленная организация тесно связана с бывшим президентом Петром Порошенко и столичным головой Виталием Кличко, в чьих интересах она уже успела поработать во время парламентских выборов.

"Основатели фейкового автомайдана (друг Кличко - Юрий Зозуля, как и его однокашники Сергей Коба и Ярослав Бондаренко) занесены в черный список настоящего Автомайдана за использование имени организации в корыстных целях. В частности, известно об участии в платных акциях по заказу политического партнера Кличко – экс-президента Порошенко. Зачем карманной организации мэра Киева национальная повестка? Ответ на поверхности - для того, чтобы хоть как-то попытаться отмыть и без того скомпрометированный со старта организацию, ее нужно выводить в национальную повестку", – сообщил эксперт.

Павел Кутуев также утверждает, что Виталий Кличко начал организовывать проплаченные акции против Владимира Зеленского, чтобы использовать это позже – во время досрочных местных выборов, которые, судя по всему, таки состоятся. Однако, попадание этой информации в СМИ бросает еще большую тень на столичного мэра и свидетельствует о панике в команде "Удара".

"Использование зашкваренной организации говорит о том, что Кличко в отчаянии и готов на многое, чтобы удержаться у власти. Кооперация с подобными организациями бросает серьезную тень на имидж Кличко. можно сделать вывод, что Кличко готовится, в том числе к раскачке ситуации в столице с помощью уличных активистов, которыми будет торпедировать как центральную власть (для того, чтобы торговаться), так и своих оппонентов по местным выборам", – заявил эксперт.

Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала новый Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", которым предусмотрено проведение досрочных местных выборов в Киеве. Точная дата выборов в тексте Закона пока отсутствует – ее должны согласовать уже при рассмотрении документа во втором чтении.