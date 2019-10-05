Спонсоруючи фейковий Автомайдан, Кличко ризикує остаточно дискредитувати себе, - політолог

6 жовтня активісти нового Автомайдану запланували акцію протесту біля резиденції Президента України Володимира Зеленського. На думку експерта, акцію спонсорує Віталій Кличко.

Про це сьогодні на своїй сторінці в Facebook написав політичний експерт Павло Кутуєв з посиланням на публікацію в Telegram-каналі "Легітимний".

За його словами, формально акція буде спрямована проти підписання формули Штайнмайєра, але за фактом її мета – привернути увагу до активної позиції представників нового Автомайдану. При цьому експерт підкреслює, що новоявлена організація тісно пов'язана з колишнім президентом Петром Порошенком і столичним головою Віталієм Кличком, в чиїх інтересах вона вже встигла попрацювати під час парламентських виборів.

"Засновники фейкового автомайдану (друг Кличка - Юрій Зозуля, як і його однокашники Сергій Коба і Ярослав Бондаренко) занесені в чорний список цього Автомайдану за використання імені організації в корисливих цілях. Зокрема, відомо про участь у платних акціях за замовленням політичного партнера Кличка – екс-президента Порошенка. Навіщо кишеньковій організації мера Києва національний порядок? Відповідь на поверхні - для того, щоб хоч якось спробувати відмити і без того скомпрометовану зі старту організацію, її треба виводити в національний порядок", – повідомив експерт.

Павло Кутуєв також стверджує, що Віталій Кличко почав організовувати проплачені акції проти Володимира Зеленського, щоб використовувати це пізніше – під час дострокових місцевих виборів, які, судячи з усього, таки відбудуться. Однак, потрапляння цієї інформації в ЗМІ кидає ще більшу тінь на столичного мера і свідчить про паніку в команді "Удару".

"Використання зашкваренной організації говорить про те, що Кличко в розпачі і готовий на багато що, щоб утриматися при владі. Кооперація з подібними організаціями кидає серйозну тінь на імідж Кличка. можна зробити висновок, що Кличко готується, в тому числі до розгойдування ситуації в столиці з допомогою вуличних активістів, якими буде торпедувати як центральну владу (для того, щоб торгуватися), так і своїх опонентів з місцевих виборів", – заявив експерт.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада України в першому читанні проголосувала новий Закон "Про столицю України – місто-герой Київ", яким передбачено проведення дострокових місцевих виборів у Києві. Точна дата виборів у тексті Закону поки відсутня – її повинні узгодити вже при розгляді документа в другому читанні.