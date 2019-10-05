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  • Юрий Лавренюк ответил на критику Мотовиловца: вы преступник или жертва?
05 октября 2019, суббота, 16:32 360
Политика 2019-10-05T17:03:39+03:00
Українські Новини
Юрий Лавренюк ответил на критику Мотовиловца: вы преступник или жертва?

Юрий Лавренюк ответил на критику Мотовиловца: вы преступник или жертва?

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк прокомментировал выступление народного депутата Андрея Мотовиловца, во время которого тот, сильно нервничая, раскритиковал предыдущее руководство.

Юрий Лавренюк опубликовал пост, в котором предположил, что столь странное поведение народного депутата может быть следствием либо подкупа, либо запугивания. "Как человек с правоохранительным бэкграундом хочу отметить, что в криминологии есть такие типы социально-психологического поведения как модель поведения вора и поведения жертвы. Глядя на выступление господина Мотовиловца, у меня возникает много вопросов. Складывается впечатление, что ему или угрожали, или заплатили за это выступление, или он действительно является преступником. Другого объяснения волнению и мандражу во время выступления с трибуны не нахожу, — пишет Лавренюк. — Так вы преступник или жертва? Если вам кто-то угрожает или шантажирует, то может стоит обратиться в правоохранительные органы?".

Он рассказал, что лично знаком с нардепом, неоднократно встречался с ним, однако ни разу не слышал от того ни критики, ни претензий. Больше того, по словам Лавренюка, он не раз получал от Мотовиловца, который в прошлом был советником экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, слова поддержки. "Ну как так? Быть настолько лицемерным и двуликим человеком? Сначала ты поддерживаешь прошлую команду, а теперь уже все забыл и поливаешь ложью и грязью?" — пишет Лавренюк.

Напомним, 4 октября, во время вечернего заседания Верховной Рады Украины народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец с трибуны парламента заявил, что пока экс-министр Омелян "писал посты в фейсбук", его заместитель Юрий Лавренюк "строил коррупционные схемы". На этом основании он призвал парламентариев требовать отставки Лавренюка. На видео выступления заметно волнение нардепа: он читает текст по бумаге, его руки и голос сильно дрожат.
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