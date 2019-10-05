Новому составу Кнессета необходимо преодолеть национальную разобщенность, - Ложкин

Перед 22-м составом израильского парламента стоит непростая задача по преодолению разобщенности, сложившейся в израильском обществе. Об этом на своей странице в Фейсбук написал президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, который лично присутствовал на инаугурации новоизбранных парламентариев.

Нынешний состав израильского парламента необычен. Он пришел к присяге после того, как впервые за всю историю государства Израиль предыдущий парламент не смог создать коалицию, в результате чего и был распущен.

Впрочем, и нынешний парламент оказался в тех же условиях. "Голоса разделились между основными претендентами практически поровну, но ни один из них, по предварительным подсчетам, не сможет сформировать коалицию без другого. В прошлый раз компромисса они не нашли. Смогут ли найти в этот — узнаем в ближайшее время", - пишет Борис Ложкин.

Тему разобщенности в своих выступлениях на инаугурации поднимали и президент Реувен Ривлин, и председатель Кнессета Юлий Эдельштейн. Именно разобщенность уже дважды становилась причиной распада независимого еврейского государства в прошлом - Объединенного царства и Хасмонейского государства.

С аналогичной проблемой не раз сталкивалась и Украина. "Справиться с проблемой разобщенности, особенно перед лицом внешней агрессии, нелегко. Но и Израилю, и Украине, придется постараться — ведь от того, насколько мы едины, напрямую зависят шансы на выживание наших государств", - считает Борис Ложкин.

Напомним, недавно в Киеве более 500 человек прошли "Маршем памяти", почтив таким образом 200 000 погибших в Бабьем Яру. "Марш памяти" прошел от метро "Лукьяновская" по улице Мельникова до Бабьего Яра. Именно этой дорогой 29 сентября 1941-го года вели на расстрел киевских евреев.