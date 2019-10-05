подписаться на рассылку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Художник Полякова, чьи картины представлены в Офисе Президента Зеленского, открыла в Киеве новую персональную выставку
05 октября 2019, суббота, 08:11 76 Фото
Lifestyle 2019-10-05T08:38:55+03:00
Українські Новини
Художник Полякова, чьи картины представлены в Офисе Президента Зеленского, открыла в Киеве новую персональную

Художник Полякова, чьи картины представлены в Офисе Президента Зеленского, открыла в Киеве новую персональную выставку

Вернисаж с более чем 40 своими новыми полотнами представляет в эти дни популярная киевский художник Юлия Полякова на столичной выставочной площадке "Spivakovska ART:EGO gallery".

По словам мастера, абсолютное большинство экспонируемых работ ни разу до этого не демонстрировались и являются результатом воплощенных на холстах замыслов за последнее время. Однако, как рассказала Юлия, выставлены нынче и несколько ее картин из частных коллекций, написанные годами ранее. Но вне зависимости от даты создания, вся данная серия полотен, выполненная в стиле mixmedia, объединенных темой супергероев.

"Данный творческий проект, получивший название "Sin City", задумывался мной просто как очередная серия картин. На этот раз я выбрала тему Супергероев. В процессе написания работ я задумалась о том, что в каждую из них вложено много смысла и о каждом я могу рассказать целую историю", - отметила в комментарии Українським Новинам художник.

Кроме непосредственно художественных полотен, на открытии выставки, которая стала уже 7 персональной экспозицией Поляковой, автор представила гостям презентации и свою первую книгу.

"Обсуждая с друзьями и коллегами историю идеи и непосредственного воплощения на холсте каждой из демонстрирующихся нынче работ, было решено подготовить каталог с их описанием. А результате - получился целый цикл рассказов, объединенных местом, где все, отраженное в картинах, происходит. Это известный любителям комиксов Готэм-Сити. Или, как его еще называют, Город Грехов. Так, из отдельных описательных заметок, и родилась книга "I.AM.CAT", - отметила автор работ.

Следует отметить, что популярная киевский художник Юлия Полякова, получила недавно еще большую известность в стране и за рубежом после того, как ряд ее работ, по выбору Президента Украины Владимира Зеленского, украсили интерьеры Офиса Главы государства.

"Да, это мои голые женщины находятся в офисе Зэ Президента и в каталоге аукционного дома Saatchi", - отшучивалась в общении с посетителями ее новой выставки Юлия Полякова.

При этом мастер вполне серьезно отметила, что немало из ее демонстирующихся ныне в Киеве картин смогли бы достойно ротировать те работы, что ныне украшают комнаты рабочего офиса Главы Украины.

"Если там не побоятся новых экспериментов и вызовов", - иронично резюмировала автор.

Выставка работ Юлии Поляковой в киевском салоне "Spivakovska ART:EGO gallery" по адресу улица Саксаганского, 59 Б, будет представлена до 11 октября. Вход для всех желающих окунуться в мир супергероев ежедневно абсолютно свободный: с 11:00 до 19:00.

Больше новостей о: Выставка Художник Картины Полякова Юлия

Архив
Новости
На Донбассе ​​погиб воин ВСУ, еще двое получили ранения 08:15
Экс-первого замглавы Нацполиции Аброськина назначили ректором Одесского университета внутренних дел 23:54
Главы МИД Евросоюза встретятся с Пристайко в Люксембурге 23:00
На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен военный 22:40
Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми", - Волкер в Конгрессе 22:15
больше новостей
Место суицида. Фото: Информатор
Жуткая трагедия в Киеве: 14-летний школьник выпрыгнул с 25-этажки 14:51
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 20:04 Пресс-релиз
После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале 18:26
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Частные фирмы оформили авторские права на паспорта Украины и получают с этого доход, – СМИ 16:03
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok