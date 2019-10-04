Конкурс красоты среди медведей: на Аляске выбирают самого жирного косолапого

На Аляске в национальном парке Катмай начался конкурс на звание самого толстого медведя, который проводится ежегодно.

Самого жирного косолапого местности выбирают путем голосования пользователи сети со всех стран мира.

Голосование мишек начинается 4 октября и продолжается до 8 октября. Из двух медведей победу отдают животному, чья фотография набрала больше лайков, пишет Platforma.

Катмай уже сформировал список пар для 1/4 финала. Впереди - полуфинал, который состоится 6 и 7 октября, а за ним - финальный поединок 8 октября.

Победительницей прошлогоднего конкурса стала медведица по имени Beadnose. За нее проголосовали 6300 пользователей.

Медведица Beadnose. Фото: facebook.com/KatmaiNPP

Отмечается, что за медведей волноваться не стоит, потому что после спячки они потеряют до 30% веса.

Как сообщали Українські Новини, в Калифорнии полицейский спас из мусорного бака медвежонка.

Ранее в Украине, Галицком национальном парке, медведи устроили настоящий "релакс" в теплую пятницу. А в столичном зоопарке гималайским медведям запломбировали зубы и сделали маникюр.