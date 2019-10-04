Подозреваемый в убийстве байкера переведен из психбольницы в СИЗО

Дарницкий районный суд Киева перевел из психбольницы в СИЗО Дмитрия Слепченко, подозреваемого в убийстве байкера в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"В пятницу, 4 октября 2019 года, Дарницкий районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №2 и изменил мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве, меру пресечения с помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражей в следственном изоляторе", - сказано в нем.

Слепченко подозревается в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в мае 2017 года.По решению суда и на основании судебно-психиатрической экспертизы почти 2 года он находился в психиатрическом учреждении в Глевахе Киевской области.

Однако, как установлено прокуратурой, находясь в больнице, подозреваемый неоднократно самовольно оставлял медицинское учреждение и во время очередного побега, который имел место 14 мая текущего года, был задержан в одном из торговых центров Васильковского района Киевской области.

В связи с этим прокуратурой было инициировано проведение еще одной судебно-психиатрической экспертизы, результаты которой показали, что в настоящее время подозреваемый психическими заболеваниями не страдает.

Прокуратура подала в суд ходатайство с просьбой изменить подозреваемому меру пресечения с помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражу, а также прекратить производство о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера и направить материалы уголовного производства в прокуратуру для составления обвинительного акта.

По результатам заседания ходатайство прокурора удовлетворено полностью.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура сообщила о подозрении врачу-психиатру и исполняющей обязанности старшей медсестры в способствовании побегу из психиатрической больницы Дмитрия Слепченко, подозреваемого в убийстве байкера в Киеве.

Ранее сообщалось, что убийца байкера сбежал из психбольницы и пошел смотреть фильм в кинотеатре в Глевахе.