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25 июля 2019, четверг, 12:21 249
Силовые структуры 2019-07-25T12:22:00+03:00
Українські Новини
Психиатр и медсестра помогли подозреваемому в убийстве байкера убежать из психбольницы

Психиатр и медсестра помогли подозреваемому в убийстве байкера убежать из психбольницы

Прокуратура сообщила о подозрении врачу-психиатру и исполняющей обязанности старшей медсестры в способствовании побегу из психиатрической больницы Дмитрия Слепченко, подозреваемого в убийстве байкера в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Прокурорами Киевской местной прокуратуры №2 объявлено подозрение двум работникам Киевской городской психоневрологической больницы №3, которые способствовали систематическим побегам из медицинского учреждения подозреваемого в убийстве мотоциклиста, совершенного в мая 2017 года в Киеве", - сказано в нем.

В ходе досудебного следствия установлено, что подозреваемый, который по решению суда был помещен в психлечебницу, склонил врача-психиатра и и.о. старшей медсестры к оказанию ему помощи в систематических побегах из учреждения.

Согласно договоренностям, указанные медработники в оговоренное время открывали подозреваемому двери отделения и не сообщали о фактах его побега в правоохранительные органы.

Установлено, что с февраля по май текущего года при содействии медперсонала подозреваемый 11 раз покидал больницу, возвращаясь только на ночь.

Ранее сообщалось, что убийца байкера сбежал из психбольницы и пошел смотреть фильм в кинотеатре в Глевахе.

А еще раньше убийца несовершеннолетнего разгуливал по улицам Луцка, потому что ему не хватило места в колонии.

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