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04 октября 2019, пятница, 16:30 696
Политика 2019-10-04T16:30:32+03:00
Українські Новини
Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly

Зеленскому и Лукашенко подарили ракеты Firefly

Президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко ознакомились с космическими разработками группы Noosphere. Это произошло во время Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь 4 октября в Житомире.

Президентам подарили макеты ракет-носителей компании Firefly Aerospace, что входит в Noosphere. На стенде компании также были представлены 100-килограммовый оптический спутник, электрические двигатели и макеты ракет украино-американского производства.

Отметим, что владельцем американской Firefly является украинский бизнесмен Макс Поляков, который недавно прокомментировал закон о частном космосе в Украине.

Второй форум регионов Украины и Республики Беларусь - межгосударственное событие, в котором принимают участие делегации из 6 областей Беларуси и из 22 регионов Украины. Проходит 3-4 октября в Житомире при участии президентов обоих государств.
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