Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly

Президенти України та Білорусі Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко ознайомилися з космічними розробками групи Noosphere. Це відбулося під час Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь 4 жовтня у Житомирі.

Президентам подарували макети ракет-носіїв компанії Firefly Aerospace, що входить до Noosphere. На стенді компанії також були представлені 100-кілограмовий оптичний супутник, електричні двигуни та макети ракет україно-американського виробництва.

Зазначимо, що власником американської Firefly є український бізнесмен Макс Поляков, який нещодавно прокоментував закон про приватний космос в Україні.

Другий форум регіонів України та Республіки Білорусь – міждержавна подія, у якій беруть участь делегації з 6 областей Білорусі та з 22 регіонів України. Проходить 3-4 жовтня у Житомирі за участі президентів обидвох держав.