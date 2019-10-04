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04 жовтня 2019, пʼятниця, 16:30 397
Політика 2019-10-04T16:31:49+03:00
Українські Новини
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly

Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly

Президенти України та Білорусі Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко ознайомилися з космічними розробками групи Noosphere. Це відбулося під час Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь 4 жовтня у Житомирі.

Президентам подарували макети ракет-носіїв компанії Firefly Aerospace, що входить до Noosphere. На стенді компанії також були представлені 100-кілограмовий оптичний супутник, електричні двигуни та макети ракет україно-американського виробництва. 

Зазначимо, що власником американської Firefly є український бізнесмен Макс Поляков, який нещодавно прокоментував закон про приватний космос в Україні. 

Другий форум регіонів України та Республіки Білорусь – міждержавна подія, у якій беруть участь делегації з 6 областей Білорусі та з 22 регіонів України. Проходить 3-4 жовтня у Житомирі за участі президентів обидвох держав.
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