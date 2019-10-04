Только диджитализация позволит быть конкурентными на рынке девелопмента, - Вавриш

Из-за развивающейся урбанизации, девелопмент территорий перестает быть закрытым процессом с ограниченным количеством вовлеченных организаций. Теперь девелопмент становится своеобразной экосистемой партнерств с теми, кто в результате будет пользоваться территорией. Об этом во время выступления на Kyiv Smart City Forum 1 октября рассказал генеральный директор девелоперской компании SAGA Андрей Вавриш.

"Мы должны включать в процесс разработки проектов девелопмента всех, кого это касается, и кто в дальнейшем будет пользоваться территорией. Это сложный процесс поиска общих подходов. Невозможно вынудить кого-то к сотрудничеству, делая неправильные или некрасивые вещи. Необходимо создавать качественный продукт, чтобы люди и бизнес хотели сотрудничать с вами", - отметил девелопер.

Андрей Вавриш отметил, что существуют не только положительные создающие новые возможности для развития рынка недвижимости, но также появляются и новые риски, с которыми приходится сталкиваться девелоперам.

К новым возможностям он отнес анонсированные правительством перспективы привлечения 50 млрд долларов инвестиций, прогнозы по росту ВВП страны на 50% в ближайшие 4 года и увеличение в 2 раза к 2025 году количества работников IT-сферы, которые формируют ощутимую долю спроса на недвижимость в Украине.

В то же время, к основным рискам, по мнению Вавриша, можно отнести зависимость от локальной политики, изменения правил игры на рынке, недобросовестную конкуренцию за гранью закона, нехватку ресурсов и сверхбольшие транзакционные расходы.

При этом, одним из ключевых условий преодоления рисков и формирования качественного и конкурентного продукта девелопер считает диджитализацию процессов на всех этапах - от проектирования с помощью BIM-технологий до контроля качества клиентского сервиса с помощью тикет-системы.

"Только диджитализация всех процессов девелопмента позволит обеспечить качественные сервисы и быть конкурентоспособным на рынке", - подчеркнул Андрей Вавриш.