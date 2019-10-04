Абоненты Киевстар могут получить USIM-карты с 4G в 8500 магазинах

Количество магазинов, где абоненты Киевстар могут бесплатно заменить SIM-карты на USIM с поддержкой 4G, за год увеличилось почти в три раза. Об этом говорится в сообщении компании.

Абоненты Киевстар могут бесплатно заменить старые SIM-карты на USIM не только в фирменных магазинах своего оператора, но и в магазинах сетей мобильной техники, сервисных центрах, киосках и других магазинах-партнерах, где есть знак "Бесплатно замените свою SIM-карту".

За год количество таких торговых точек, где абоненты могут заменить SIM-карты на USIM, увеличилось почти в три раза, с 3000 до 8500. Благодаря этому абоненты Киевстар могут еще проще перейти на скоростной 4G-интернет. Что интересно, в сентябре 20% абонентов, которые подключили 4G, заменили SIM-карты в магазинах-партнерах Киевстар.

С полным перечнем магазинов можно ознакомиться по ссылке. Также Киевстар предлагает своим абонентам и другие удобные способы заменить SIM-карту:

бесплатно в одном из 460 фирменных магазинов оператора;

заказав бесплатную почтовую доставку USIM-карты через «Укрпочту»;

купив стартовый пакет Киевстар со знаком 4G и самостоятельно заменить по инструкции по ссылке.

Сегодня сеть 4G Киевстар действует уже в 6795 больших и малых городах и поселках, где проживает 29 млн человек. Согласно данных* независимых экспертов, средняя скорость мобильного интернета в сети Киевстар самая высокая среди мобильных операторов Украины. Такие данные приводит в исследовании за 2018 год международная компания Ookla. А в 2019 году новое исследование французской компании nPerf подтвердило высокое качество интернета и скорость передачи данных в сети оператора.

На сегодня услугой 4G связи уже воспользовались почти 7,5 млн абонентов Киевстар.