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  • После рассказа о фальсификации дела Гужвы Мосийчук заявил о беспрецедентном давлении на него, - СМИ
04 октября 2019, пятница, 13:25 774
Политика 2019-10-04T13:25:02+03:00
Українські Новини
После рассказа о фальсификации дела Гужвы Мосийчук заявил о беспрецедентном давлении на него, - СМИ

После рассказа о фальсификации дела Гужвы Мосийчук заявил о беспрецедентном давлении на него, - СМИ

Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил о беспрецендентном давлении на него и его семью со стороны людей, с которыми он близко общался во время его депутатсва и членства в Радикальной партии Олега Ляшко, сообщает портал strana.ua.

Давить на Мосийчука стали после публикации "Страной" интервью, в котором экс-нардеп рассказал о фабрикации уголовного дела против главреда издания Игоря Гужвы. Об этом Мосийчук написал на своей странице в соцсети.

"После вчерашнего интервью изданию "Страна.юа" на меня и моих родных осуществляется беспрецедентное давление который напрямую граничит с шантажом со стороны лиц, с которыми я сотрудничал и близко общался во времени моего членства в СПЧ", - написал Мосийчук.

Также он добавил, что еему угрожают публикацией "мегакоипромата" на его родных.

"Хочу предупредить извращенных "друзей и подруг", что если они тронут кого-то из моей семьи я не просто дам интервью о фабрикации дела в отношении И. Гужвы (главреда "Страны" - ред.) но и дам показания правоохранительным органам обо всех известных мне фактах", - написал в соцсети.

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