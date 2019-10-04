НАБУ сделало Зеленского заложником в противостоянии республиканцев и демократов, – СМИ

История с украинским вмешательством в выборы в Соединенных Штатах Америки может стать причиной похолодания в отношениях двух государств и провалом внешней политики Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом идет речь в расследовании "Украиногейт в США. Киев играет с огнем", опубликованном интернет-изданием "Главком".

Как утверждает издание, активное привлечение представителей украинских правоохранительных ведомств в американскую избирательную кампанию создает все предпосылки для разрушения двухпартийной поддержки Украины в США.

"Де-факто существует двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе, лояльность руководства разведывательного сообщества и непосредственное участие военных из США в переподготовке наших Вооруженных сил. Дональд Трамп хотя и имеет определенную склонность к изоляционизму, однако так же не мешает желанию Украины отстоять свой суверенитет и территориальную целостность. Ни демократов, ни республиканцев нельзя назвать агентами российского влияния. Дональд Трамп не забыл, как против него в 2016 была использована амбарная книга Партии регионов, о подлинности которой заявил глава НАБУ Артем Сытник. Создание НАБУ в Украине серьезно продвигалось Посольством США времен правления демократов, но во времена республиканцев отношение к нему значительно остыло", - отметили в издании.

При этом, существуют и прямые упоминания о помощи НАБУ демократам на выборах. В частности, в настоящее время бывший нардеп Борислав Розенблат, который является обвиняемым по так называемому "янтарному делу", обнародовал запись, на которой человек с голосом директора НАБУ Артема Сытника рассказывал, что помогала кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.

В расследовании отмечается, что Владимир Зеленский невольно стал заложником политических игр, в которые вступили наши антикоррупционные правоохранительные органы, и это может иметь серьезные политические последствия для Украины.

"Опасность заключается в том, что подыгрывая одной стороне, мы автоматически ставим себя в дурацкое положение перед другой. В 2016 году так и произошло, и мы сами не заметили, как Украина оказалась в медийном и политическом пузыре демократов. Выйти из этой ситуации, к счастью, удалось со сравнительно небольшими потерями. Но чем придется платить второй раз за такую ошибку? Пока ответа на это никто не знает. Вполне вероятен провал внешних отношений с одной из ключевых политических партий США, что недопустимо в любом случае, какой бы эта партия не была", - резюмировало издание.