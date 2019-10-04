Левочкин предлагает раздать государственную землю гражданам Украины

Государственная земля сельхозназначения должна быть распаевана между гражданами, которые ее еще не получили, а отмена моратория на продажу земли возможна только после референдума. Такое мнение высказал народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин в комментарии журналистам в Верховной Раде, информирует официальный портал политика.

"У Оппозиционной платформы - За життя есть две принципиальные позиции. Первая: мы считаем, что земля была распаевана несправедливо. Землю получили только 7,5 миллионов украинцев. Остальные люди, в первую очередь - пенсионеры с огромным трудовым стажем, были несправедливо исключены из распаевания. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы земля, которая сейчас находится в государственной собственности, в первую очередь между людьми с небольшими доходами и большим трудовым стажем. Это миллионы наших сограждан", - заявил политик.

"Вторая позиция: после того, как будет распаевана государственная земля, необходимо провести референдум. После референдума, который даст ответ на вопрос - согласен ли украинский народ на то, чтобы был отменен мораторий (на продажу земли сельхозназначения. - Ред.), - мы можем выходить на решение по его отмене. Не ранее", - резюмировал Сергей Левочкин.

Напомним, Кабинет министров Украины заявил о необходимости разрешить куплю-продажу земли сельхозназначения уже с 2020 года и подготовил соответствующий законопроект.