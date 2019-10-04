Платформа Бойко проголосует за перезагрузку Центризбиркома, - Левочкин

Центральная избирательная комиссия, избранная при Порошенко, себя дискредитировала. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин в комментарии журналистам, информирует персональный портал политика.

"Мы будем поддерживать обновление состава ЦИК. Центризбирком Порошенко полностью себя дискредитировал, поэтому нашей фракцией было принято решение голосовать за увольнение членов предыдущего состава комиссии. Сейчас же образовался вакуум: старого Центризбиркома нет, но люди, назначенные при предыдущей власти, продолжают исполнять свои обязанности. Поэтому мы считаем, что нужно эту важнейшую структуру перезапустить. В стране постоянно происходят выборы в территориальные громады, скоро будут местные выборы, поэтому мы считаем, что ЦИК должен работать, и будем голосовать за новый состав", - заявил политик.

Напомним, что в предыдущем составе Центральной избирательной комиссии оппозицию лишили возможности быть представленной.

3 октября 2019 года президент Украины внёс на рассмотрение парламента новый состав Центральной избирательной комиссии. В список входят 17 человек, включая кандидатуры от Оппозиционной платформы - За життя Сергея Дубовика и Юрия Мирошниченко.