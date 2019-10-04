"Укртютюн" просит депутатов отклонить поправку к законопроекту 1049 по установлению наценок на табачные изделия

Ассоциация "Укртютюн" обратилась к народным депутатам с просьбой при рассмотрении законопроекта №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование отклонить поправку депутатов от "Слуги народа" А.Дубинського и А.Юрченко о введении торговых наценок на табачные изделия.

Об этом говорится в соответствующем обращении ассоциации.

По мнению экспертов, такая инициатива приведет к существенному ограничению конкуренции как между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли, а также станет дополнительным фактором для подорожания табачных изделий и, в совокупности с другими факторами, дополнительно стимулировать рост объемов нелегальной торговли.

Кроме того, указанная поправка внесена с нарушением регламента и никак не связана с содержанием законопроекта и целью его принятия, не согласуется со статьями Гражданского кодекса и является антиконкурентной, - убеждают в "Ассоциации".

По подсчетам экспертов, такое нововведение приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом.

"Это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли. С точки зрения производителя производство сигарет в Украине при условии предложенного распределения дохода между производителем и предприятиями торговли становится экономически неоправданным. Вместе с тем указанное распределение не будет распространяться на производство сигарилл, сигар и табака для самокруток", - объясняют специалисты Ассоциации.

Депутатов просят при рассмотрении законопроекта № 1049 во втором чтении настоять на вынесении указанной поправки на отдельное голосование и отклонить ее.

Напомним, сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (реестр. № 1049 от 29.08.2019 ).

На заседании профильного комитета 3 октября была поддержана внесенная народными депутатами. А. Юрченко и А. Дубинским поправка №8 к этому законопроекту, которой устанавливаются оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия (торговые наценки).