9.10.19 11:00 Интернет-конференция: "Современная климатизация промышленных объектов и логистических центров"

9 октября 2019 года, в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится интернет-конференция на тему: "Современная климатизация промышленных объектов и логистических центров".\r\nВ мероприятии примут участие ведущие эксперты украинского климатического рынка:\r\n\r\nВладимир Степура, директор компании "Ликонд", официального дистрибьютора Daikin HOVAL в Украине;\r\n Олег Корниенко, руководитель отдела промышленной вентиляции компании "Ликонд".\r\n\r\nВо время интернет-конференции будут рассмотрены актуальные аспекты климатизации обьектов в области промышленности и логистики - производственных предприятий, складов и логистических центров.\r\nЭксперты расскажут, каким критериям должны отвечать современные климатические системы, обеспечивающие нормальную работу, высокий и стабильный комфорт в помещениях, с какими типичными проблемами сталкиваются руководители и специалисты при выборе, установке и эксплуатации климатических систем и как их избежать, а также приведут примеры эффективного оснащения промышленных и логистических объектов в Украине и за рубежом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСсылка на просмотр онлайн-трансляции:\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos \r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal \r\nСправка\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКомпания ЛИКОНД успешно работает на климатическом рынке Украины более 18 лет, поставляет широкий спектр оборудования от мировых лидеров по производству климатической техники - компаний DAIKIN (Япония) и HOVAL (Лихтенштейн): системы кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления, тепловые насосы и холодильное оборудование для зданий и помещений жилого, общественного, коммерческого и промышленного назначения. ЛИКОНД является официальным дистрибьютором Daikin HOVAL в Украине.