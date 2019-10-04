9.10.19 11:00 Интернет-конференция: "Современная климатизация промышленных объектов и логистических центров"

9 октября 2019 года, в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится интернет-конференция на тему: "Современная климатизация промышленных объектов и логистических центров".

В мероприятии примут участие ведущие эксперты украинского климатического рынка:

Владимир Степура, директор компании "Ликонд", официального дистрибьютора Daikin HOVAL в Украине;

директор компании "Ликонд", официального дистрибьютора Daikin HOVAL в Украине; Олег Корниенко, руководитель отдела промышленной вентиляции компании "Ликонд".

Во время интернет-конференции будут рассмотрены актуальные аспекты климатизации обьектов в области промышленности и логистики - производственных предприятий, складов и логистических центров.

Эксперты расскажут, каким критериям должны отвечать современные климатические системы, обеспечивающие нормальную работу, высокий и стабильный комфорт в помещениях, с какими типичными проблемами сталкиваются руководители и специалисты при выборе, установке и эксплуатации климатических систем и как их избежать, а также приведут примеры эффективного оснащения промышленных и логистических объектов в Украине и за рубежом.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Справка

Компания ЛИКОНД успешно работает на климатическом рынке Украины более 18 лет, поставляет широкий спектр оборудования от мировых лидеров по производству климатической техники - компаний DAIKIN (Япония) и HOVAL (Лихтенштейн): системы кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления, тепловые насосы и холодильное оборудование для зданий и помещений жилого, общественного, коммерческого и промышленного назначения. ЛИКОНД является официальным дистрибьютором Daikin HOVAL в Украине.