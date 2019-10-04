Второе место Пальчевского в рейтинге по Киеву - заказная социология, - журналист

Обнародованные СМИ рейтинги о потенциальных предпочтениях киевлян на предстоящих выборах столичного градоначальника, стали темой изучения политологов, экспертов и журналистов.\r\nТак, главный редактор портала lb.ua Соня Кошкина (Ксения Василенко, - ред), довольно скептически отреагировала на потенциальные шансы отдельных вероятных кандидатов. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети telegram.org.\r\n"Самая отчаянная драка - кто пойдёт под брендом СН (партия "Слуга народа",- ред). Фаворитом, как мы знаем, считается Александр Ткаченко. Которого активно поддерживает ИВК (Игорь Коломойский, - ред).\r\nНо вот ЗЕ (Владимир Зеленский, - ред) - с которым у них давняя нелюбовь, ещё с "телевизионных времён" - категорически против.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧует моё сердце: в итоге Сашу (Александр Ткаченко, - ред) не выдвинут. Посмотрите).\r\nЕщё меня спрашивают: "а чего ты про Пальчевского (Андрей Пальчевский, - ред) не написала? Он же бигборды по всем городу уже развесил".\r\nНу, да, развесил. Но бигборды налепить - дело нехитрое. Добиться получения для себя партийного бренда - задача куда более сложная.\r\nА не писала потому, что давеча увидела опубликованную "социологию".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗаказную, разумеется.\r\nИбо в здравом уме никто просто так такое не напечатает.\r\nУпомянутая социология даёт 34 процента Кличко и 32 - Пальчевскому.\r\nВторое место типа)\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nАга.\r\nДолго смеялась)))", - написала Соня Кошкина.\r\nКак сообщали Українські Новини, социологические опросы показывают, что разрыв между Виталием Кличко и его конкурентами на выборах мэра Киева стремительно сокращается. Это указывает на то, что в настоящее время у киевлян есть сильный запрос на обновление городской власти.\r\nВсеукраинская социологическая служба с 23 сентября по 1 октября 2019 года проводила опрос в 10 районах г. Киева. Согласно его результатам, если бы выборы мэра Киева проходили в эти дни, Виталий Кличко набрал бы 16,1% голосов избирателей. За ним следует Андрей Пальчевский, которого готовы поддержать 12,6% избирателей, на 3-е место вырвался Игорь Смешко с 10,8%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n