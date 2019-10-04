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04 октября 2019, пятница, 08:55 162
Выборы 2019-10-04T08:57:15+03:00
Українські Новини
Второе место Пальчевского в рейтинге по Киеву - заказная социология, - журналист

Второе место Пальчевского в рейтинге по Киеву - заказная социология, - журналист

Обнародованные СМИ рейтинги о потенциальных предпочтениях киевлян на предстоящих выборах столичного градоначальника, стали темой изучения политологов, экспертов и журналистов.

Так, главный редактор портала lb.ua Соня Кошкина (Ксения Василенко, - ред), довольно скептически отреагировала на потенциальные шансы отдельных вероятных кандидатов. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети telegram.org.

"Самая отчаянная драка - кто пойдёт под брендом СН (партия "Слуга народа",- ред). Фаворитом, как мы знаем, считается Александр Ткаченко. Которого активно поддерживает ИВК (Игорь Коломойский, - ред).

Но вот ЗЕ (Владимир Зеленский, - ред) - с которым у них давняя нелюбовь, ещё с "телевизионных времён" - категорически против.

Чует моё сердце: в итоге Сашу (Александр Ткаченко, - ред) не выдвинут. Посмотрите).

Ещё меня спрашивают: "а чего ты про Пальчевского (Андрей Пальчевский, - ред) не написала? Он же бигборды по всем городу уже развесил".

Ну, да, развесил. Но бигборды налепить - дело нехитрое. Добиться получения для себя партийного бренда - задача куда более сложная.

А не писала потому, что давеча увидела опубликованную "социологию".

Заказную, разумеется.

Ибо в здравом уме никто просто так такое не напечатает.

Упомянутая социология даёт 34 процента Кличко и 32 - Пальчевскому.

Второе место типа)

Ага.

Долго смеялась)))", - написала Соня Кошкина.

Как сообщали Українські Новини, социологические опросы показывают, что разрыв между Виталием Кличко и его конкурентами на выборах мэра Киева стремительно сокращается. Это указывает на то, что в настоящее время у киевлян есть сильный запрос на обновление городской власти.

Всеукраинская социологическая служба с 23 сентября по 1 октября 2019 года проводила опрос в 10 районах г. Киева. Согласно его результатам, если бы выборы мэра Киева проходили в эти дни, Виталий Кличко набрал бы 16,1% голосов избирателей. За ним следует Андрей Пальчевский, которого готовы поддержать 12,6% избирателей, на 3-е место вырвался Игорь Смешко с 10,8%.

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