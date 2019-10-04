Такси с пассажирами влетело в столб на мокрой дороге в Киеве

В ночь на 4 октября в Киеве по адресу улица Елены Телиги, 12б произошло ДТП с участием автомобиля Skoda Fabia. В момент столкновения в машине находился водитель-таксист и два пассажира, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 03:00.

Как выяснили патрульные, водитель-таксист подобрал двоих пассажиров недалеко от станции метро "Дорогожичи". Они начали ехать по Телиги в сторону станции метро "Почайна".

На изгибе дороги, во время движения, автомобиль выехал за пределы проезжей части и влетел в столб рекламного щита. Предварительно, причиной аварии послужила мокрая дорога.

Помощь прибывших медиков никому не понадобилась. Пассажиры продолжили дорогу домой на другом автомобиле, а водитель остался для оформления соответствующих материалов. Отмечается, что у мужчины отсутствовали признаки алкогольного или наркотического опьянения. На месте работал экипаж патрульной полиции.

ДТП на Телиги в Киеве. Фото: "Информатор"