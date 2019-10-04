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04 октября 2019, пятница, 09:01 534
Силовые структуры 2019-10-04T09:01:02+03:00
Українські Новини
Через несколько месяцев в ГБР появятся оперативные сотрудники, - Труба

Через несколько месяцев в ГБР появятся оперативные сотрудники, - Труба

Первые оперативные сотрудники появятся в Государственном бюро расследований (ГБР) уже через несколько месяцев, надеется директор Бюро Роман Труба.

Такое мнение он высказал в интервью ТСН.ua.

"У нас в настоящее время не полностью укомплектован штат, и основная причина заключается в том, что в законе был технический пробел - законодатель, принимая закон, забыл вписать должность оперативного работника. Таким образом, мы больше года не могли объявить конкурс на эти должности и сформировать оперативные подразделения. В апреле этого года этот пробел был исправлен, и мы объявили конкурсы, которые сейчас продолжаются. Надеюсь, что в ближайшее время, за несколько месяцев, мы проведем конкурс и первые оперативные работники примут присягу", - объяснил он.

Труба напомнил, что для набора следователей и других сотрудников ГБР провела самый большой конкурс в истории Украины - одновременно на 674 должности. И хотя с ноября 2018 года Бюро работает без оперативников, через него прошло более 28 тыс дел уголовных производств, по которым в суд направлено более 2 тыс обвинительных актов и вынесено около 500 обвинительных приговоров.

Директор ГБР выразил сожаление, что закон ограничивает количество сотрудников Бюро: сейчас это максимум 1500 человек на всю Украину, включая центральный аппарат и семь территориальных управлений.

"Закон так определил, что одно территориальное управление охватывает несколько областей - четыре или пять. Но при этом там только 114 работников, включая следователей и оперативников. Достаточно такого количества людей для того, чтобы быстро выезжать на место преступления? А если одновременно в нескольких областях? Нет. Нужно убирать законом предельную численность работников, а также позволять ГБР иметь представительство в каждой области", - сказал Труба.

Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований 12 ноября 2015 года. В 2017 году конкурс на должность главы Бюро выиграл Роман Труба, который до этого работал в органах прокуратуры. 27 ноября 2018 года ГБР приступила к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.

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