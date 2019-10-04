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04 октября 2019, пятница, 08:11 3
Технологии 2019-10-04T08:11:32+03:00
Українські Новини
В России начали продавать телефоны с гибким экраном за $2000

В России начали продавать телефоны с гибким экраном за $2000

Galaxy Fold. Скриншот видео Samsung
Galaxy Fold. Скриншот видео Samsung

Samsung открывает в России предзаказ телефона Galaxy Fold с гибким экраном, начало продаж которого был отложен весной из-за частых поломок. С 4 по 7 октября предзаказ на Galaxy Fold серебряного или черного цвета можно будет оформить на официальном сайте и в фирменных салонах Samsung, а также в сети "М.Видео". Стоимость телефона — 159 990 рублей. В магазинах Galaxy Fold начнет продаваться 25 октября.

Как мишет издание Медуза, первоначально Samsung собиралась начать продажу Galaxy Fold в ряде стран в апреле (дата начала продажи в России тогда не объявлялась). Однако старт продаж был перенесен на неопределенный срок без объяснения причин. Такое решение было принято Samsung после того, как журналисты, тестировавшие новый телефон, пожаловались на поломки экрана.

В начале сентября Galaxy Fold все же поступил в продажу в Южной Корее. В США, где продажи телефона начались в конце сентября, он стоит 1980 долларов.

Как сообщали Українські Новини, Samsung запатентовал складывающийся и прозрачный смартфон.

Ранее Xiaomi презентовала новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9.

Теи временем, Nokia "раскладушка" возвращается в обновленной версии.

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