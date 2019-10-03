Мэр Николаева назвал город бедным и заявил, что в его бюджете недостаточно денег для содержания аэропорта

Председатель Николаевского городского совета Александр Сенкевич заявил, что в городском бюджете недостаточно средств на содержание международного аэропорта "Николаев".\r\nОб этом он сообщил в четверг, отреагировав на слова министра инфраструктуры Владислава Криклия, предложившего финансировать международный аэропорт "Николаев" из городского бюджета вместо областного, передают Українські Новини.\r\n"У нас в городе немного денег. Николаев — это бедный город", - сказал мэр.\r\nСенкевич считает, что бедному городу давать дополнительную нагрузку на бюджет без дополнительных ресурсов нельзя.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМэр отметил, что в рейтинге привлекательности городов Николаев занимает одно из последних мест.\r\nСейчас аэропорт "Николаев" финансируется из областного бюджета.\r\nКак сообщали Українські Новини, мэр Николаева за год получил доходов в 12 раз меньше, чем его жена. Так, председатель Николаевского городского совета задекларировал 302 829 гривен доходов.\r\nТем временем Николаевский губернатор Савченко хранит наличными 30 млн гривен, почти 4 млн долларов и 1 млн евро.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n