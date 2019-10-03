Мэр Николаева назвал город бедным и заявил, что в его бюджете недостаточно денег для содержания аэропорта

Председатель Николаевского городского совета Александр Сенкевич заявил, что в городском бюджете недостаточно средств на содержание международного аэропорта "Николаев".

Об этом он сообщил в четверг, отреагировав на слова министра инфраструктуры Владислава Криклия, предложившего финансировать международный аэропорт "Николаев" из городского бюджета вместо областного, передают Українські Новини.

"У нас в городе немного денег. Николаев — это бедный город", - сказал мэр.

Сенкевич считает, что бедному городу давать дополнительную нагрузку на бюджет без дополнительных ресурсов нельзя.

Мэр отметил, что в рейтинге привлекательности городов Николаев занимает одно из последних мест.

Сейчас аэропорт "Николаев" финансируется из областного бюджета.

Как сообщали Українські Новини, мэр Николаева за год получил доходов в 12 раз меньше, чем его жена. Так, председатель Николаевского городского совета задекларировал 302 829 гривен доходов.

Тем временем Николаевский губернатор Савченко хранит наличными 30 млн гривен, почти 4 млн долларов и 1 млн евро.