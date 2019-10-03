ООН призывает фотографироваться с едой и бороться с пищевыми отходами

Всемирная продовольственная программа ООН запустила глобальную кампанию под названием StopTheWaste для борьбы с пищевыми отходами, поскольку треть продуктов ежегодно выбрасывается на свалку.\r\nОб этом говорится в официальном заявлении организации.\r\nСогласно данным ООН, треть всех производимых в мире продуктов выбрасывается на свалку, а это обходится мировой экономике почти в 1 трлн долларов ежегодно. Флешмоб "Остановить отходы" направлен на повышение осведомленности о количестве выбрасываемых продуктов ежедневно.\r\n"Не важно, работаете вы фермером в Нигерии и выбрасываете остатки после сбора урожая или обедаете в ресторане в Нью-Йорке и выбрасываете остатки пищи, вы действительно можете помочь миру, поддержав #StoptheWaste", - сказала маркетинговая директор вселенском продовольственной программы Коринн Вудс.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧтобы присоединиться к инициативе, нужно:\r\n1. Найти в своем холодильнике продукт, который пока еще можно безопасно употреблять, но его срок годности истекает.\r\n2. Сделать селфи с этим продуктом и съесть продукт.\r\n3. Поделиться своим снимком в соцсетях с хэштегом #StopTheWaste и тегнуты трех друзей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 66 стран подписали документ о борьбе с выбросами углерода, так как ранее в ООН была объявлена чрезвычайная климатическая ситуация.