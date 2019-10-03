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03 октября 2019, четверг, 19:39 54
Мир 2019-10-03T19:43:22+03:00
Українські Новини
ООН призывает фотографироваться с едой и бороться с пищевыми отходами

ООН призывает фотографироваться с едой и бороться с пищевыми отходами

Пищевые отходы. Фото: pixabay
Пищевые отходы. Фото: pixabay

Всемирная продовольственная программа ООН запустила глобальную кампанию под названием StopTheWaste для борьбы с пищевыми отходами, поскольку треть продуктов ежегодно выбрасывается на свалку.

Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Согласно данным ООН, треть всех производимых в мире продуктов выбрасывается на свалку, а это обходится мировой экономике почти в 1 трлн долларов ежегодно. Флешмоб "Остановить отходы" направлен на повышение осведомленности о количестве выбрасываемых продуктов ежедневно.

"Не важно, работаете вы фермером в Нигерии и выбрасываете остатки после сбора урожая или обедаете в ресторане в Нью-Йорке и выбрасываете остатки пищи, вы действительно можете помочь миру, поддержав #StoptheWaste", - сказала маркетинговая директор вселенском продовольственной программы Коринн Вудс.

Чтобы присоединиться к инициативе, нужно:

1. Найти в своем холодильнике продукт, который пока еще можно безопасно употреблять, но его срок годности истекает.

2. Сделать селфи с этим продуктом и съесть продукт.

3. Поделиться своим снимком в соцсетях с хэштегом #StopTheWaste и тегнуты трех друзей.

Как сообщали Українські Новини, 66 стран подписали документ о борьбе с выбросами углерода, так как ранее в ООН была объявлена чрезвычайная климатическая ситуация.

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