підписатися на розсилку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 жовтня 2019, четвер, 19:39 13
Світ 2019-10-03T20:30:02+03:00
Українські Новини
ООН закликає фотографуватися з їжею і боротися з харчовими відходами

ООН закликає фотографуватися з їжею і боротися з харчовими відходами

Харчові відходи. Фото: pixabay
Харчові відходи. Фото: pixabay

Всесвітня продовольча програма ООН запустила глобальну кампанію під назвою StopTheWaste для боротьби з харчовими відходами, оскільки третину продуктів щорічно викидається на смітник.

Про це йдеться в офіційному заяві організації.

Згідно з даними ООН, третина усіх вироблених у світі продуктів викидається на смітник, а це обходиться світовій економіці майже 1 трлн доларів щорічно. Флешмоб "Зупинити відходи" спрямований на підвищення обізнаності про кількість викидаються продуктів щодня.

"Не важливо, чи працюєте ви фермером в Нігерії і викидаєте залишки після збору врожаю або обідаєте в ресторані в Нью-Йорку і викидаєте залишки їжі, ви дійсно можете допомогти світу, підтримавши #StoptheWaste", - сказала маркетингова директор вселенському продовольчої програми Корінн Вудс.

Щоб приєднатися до ініціативи, потрібно:

1. Знайти у своєму холодильнику продукт, який поки ще можна безпечно вживати, але його термін придатності закінчується.

2. Зробити селфі з цим продуктом і з'їсти продукт.

3. Поділитися своїм знімком в соцмережах з хештегом #StopTheWaste і тегнуты трьох друзів.

Як повідомляли Українські Новини, 66 країн підписали документ про боротьбу з викидами вуглецю так як раніше в ООН була оголошена надзвичайна кліматична ситуація.

Більше новин про: ООН Флешмоб Екологія Харчові відходи

Архів
Новини
Одесский Отелло: Чоловік спалив будинок колишньої дружини і зібрався бігти на Донбас 20:56
Рада направила на доопрацювання закон про "Пласті" 20:46
Через пошкодження на енергоблоці Хмельницької АЕС відкрито кримінальну справу 20:40
Смешко, Кличко і Пальчевський – лідери на виборах мера Києва 20:04 Прес-реліз
ООН закликає фотографуватися з їжею і боротися з харчовими відходами 19:39
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
Змушує інших робити те, чого сам не робив: фінансисти звернули увагу на декларацію Гетманцева, - ЗМІ 11:10
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Генпрокуратура готує підозру Порошенку 15:56
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Данилов призначений секретарем РНБО 14:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok