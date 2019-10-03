ООН закликає фотографуватися з їжею і боротися з харчовими відходами

Всесвітня продовольча програма ООН запустила глобальну кампанію під назвою StopTheWaste для боротьби з харчовими відходами, оскільки третину продуктів щорічно викидається на смітник.

Про це йдеться в офіційному заяві організації.

Згідно з даними ООН, третина усіх вироблених у світі продуктів викидається на смітник, а це обходиться світовій економіці майже 1 трлн доларів щорічно. Флешмоб "Зупинити відходи" спрямований на підвищення обізнаності про кількість викидаються продуктів щодня.

"Не важливо, чи працюєте ви фермером в Нігерії і викидаєте залишки після збору врожаю або обідаєте в ресторані в Нью-Йорку і викидаєте залишки їжі, ви дійсно можете допомогти світу, підтримавши #StoptheWaste", - сказала маркетингова директор вселенському продовольчої програми Корінн Вудс.

Щоб приєднатися до ініціативи, потрібно:

1. Знайти у своєму холодильнику продукт, який поки ще можна безпечно вживати, але його термін придатності закінчується.

2. Зробити селфі з цим продуктом і з'їсти продукт.

3. Поділитися своїм знімком в соцмережах з хештегом #StopTheWaste і тегнуты трьох друзів.

Як повідомляли Українські Новини, 66 країн підписали документ про боротьбу з викидами вуглецю так як раніше в ООН була оголошена надзвичайна кліматична ситуація.