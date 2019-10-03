ООН закликає фотографуватися з їжею і боротися з харчовими відходами

Всесвітня продовольча програма ООН запустила глобальну кампанію під назвою StopTheWaste для боротьби з харчовими відходами, оскільки третину продуктів щорічно викидається на смітник.\r\nПро це йдеться в офіційному заяві організації.\r\nЗгідно з даними ООН, третина усіх вироблених у світі продуктів викидається на смітник, а це обходиться світовій економіці майже 1 трлн доларів щорічно. Флешмоб "Зупинити відходи" спрямований на підвищення обізнаності про кількість викидаються продуктів щодня.\r\n"Не важливо, чи працюєте ви фермером в Нігерії і викидаєте залишки після збору врожаю або обідаєте в ресторані в Нью-Йорку і викидаєте залишки їжі, ви дійсно можете допомогти світу, підтримавши #StoptheWaste", - сказала маркетингова директор вселенському продовольчої програми Корінн Вудс.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЩоб приєднатися до ініціативи, потрібно:\r\n1. Знайти у своєму холодильнику продукт, який поки ще можна безпечно вживати, але його термін придатності закінчується.\r\n2. Зробити селфі з цим продуктом і з'їсти продукт.\r\n3. Поділитися своїм знімком в соцмережах з хештегом #StopTheWaste і тегнуты трьох друзів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 66 країн підписали документ про боротьбу з викидами вуглецю так як раніше в ООН була оголошена надзвичайна кліматична ситуація.