Полиция эвакуировала 1,7 тыс. человек из-за сообщения о минировании ТЦ во Львове

Полиция эвакуировала 3 октября около более 1,7 тыс. человек из-за сообщения о минировании одного из крупнейших во Львове торговых центров на ул. Кульпарковской.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\n3 октября поступило сообщения о минировании ТЦ.\r\nИз центра было эвакуировано более 1,7 тыс. человек.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа место события выезжали работники кинологического центра, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.\r\nПравоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию.\r\nНикаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.\r\nИнформация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРешается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 700 человек из-за сообщения о минировании 5 объектов в Геническе Херсонской области.