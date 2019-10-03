Полиция эвакуировала 1,7 тыс. человек из-за сообщения о минировании ТЦ во Львове

Полиция эвакуировала 3 октября около более 1,7 тыс. человек из-за сообщения о минировании одного из крупнейших во Львове торговых центров на ул. Кульпарковской.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

3 октября поступило сообщения о минировании ТЦ.

Из центра было эвакуировано более 1,7 тыс. человек.

На место события выезжали работники кинологического центра, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 700 человек из-за сообщения о минировании 5 объектов в Геническе Херсонской области.