В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро

На днях, в интернет попало видео, на котором женщина без постоянного места жительства выступала на одной из платформ метро, которое дошло до мировых продюсеров. Об этом передает ABC News.

На видео женщина на пустой платформе метро исполняет арию "O mio babbino caro" из оперы "Джанни Скикки" итальянского композитора Джакомо Пуччини. Видеоролик быстро набрал большое количество лайков и просмотров. Исполнительницей оказалась 52-летняя мигрантка из России по имени Эмили Заморка.

Видео с ее пением опубликовал на своих страницах в соцсетях Департамент полиции Лос-Анджелеса. Впоследствии его перехватили несколько крупнейших СМИ Америки.

Отмечается, у женщины нет дома, а все ее имущество помещается в тележку из супермаркета. В разговоре с журналистами Эмили рассказала, что ей нравится петь в метро, потому что там хорошая акустика. Кроме того, она - профессиональная скрипачка и пианистка.

По словам Эмили Заморки , в США она переехала из России в 24 года. В Штатах женщина зарабатывала преподавательской деятельностью, но в 2005 году заболела, у нее возникли финансовые трудности, и она потеряла жилье.

Чтобы иметь хотя бы какой-то заработок, Эмили начала подрабатывать в кафе и ресторанах, играла на скрипке для прохожих на улице. Но однажды неизвестный украл у нее музыкальный инструмент. На данный момент женщина получила политическое убежище в США и живет на государственную помощь.

После публикации в Instagram полиция Лос-Анджелеса вместе с местной властью запустили кампанию по сбору денег на новое жилье для Эмили. Из необходимых 65 тысяч долларов уже собрано более 46 тысяч. Пока ее поселили в гостинице.

Кроме того, благодаря интернету и СМИ о певице узнал известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд, который предложил Эмили контракт на запись альбома. Уже в эту субботу, 5 октября, Заморка выступит на открытии итальянского фестиваля Лос-Анджелеса.

Как сообщали Українські Новини, ранее грузинский известный певец Вахтанг Кикабидзе выступил в киевском метро.

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