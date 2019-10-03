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03 октября 2019, четверг, 17:24 532
Политика 2019-10-03T17:24:23+03:00
Українські Новини
Республиканское издание признало, что Джо и Хантер Байдены работали в рамках законодательства

Республиканское издание признало, что Джо и Хантер Байдены работали в рамках законодательства

Американское издание The Hill, традиционное поддерживающее республиканцев, пошло вразрез политической позиции. В то время, как Дональд Трамп пытался критиковать своего основного конкурента Джо Байдена на выборах президента 2020, медийный голос республиканцев признал, что нарушений на самом деле нет. Об этом говорится в материале The Hill.

"Украинские чиновники не нашли никаких нарушений со стороны Байдена, и прокурор, который, по утверждению Трампа, стал мишенью, заявил, что Хантер Байден не был признан виновным в совершении преступления", - пишет издание. 

"С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушал", - признался Юрий Луценко, бывший главный прокурор Украины. 

Как пишет The HILL, усилия Дональда Трампа, направленные на то, чтобы убедить президента Украины начать расследование в отношении Джо Байдена, который в настоящее время является самым популярным кандидатом на выборах 2020 от демократов, стали центром расследования импичмента в Палате представителей.

Из-за политического давления по делу Байдена в отставку уже подал Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента в Украине. Администрация Трампа пытается найти хоть какие-то зацепки для обвинения Джо Байдена. Но пока все попытки тщетны.
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