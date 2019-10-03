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03 октября 2019, четверг, 17:16 506
Бизнес 2019-10-03T17:21:42+03:00
Українські Новини
Бизнес-партнер людей Януковича "давит" на иностранный бизнес в Украине, – СМИ

Бизнес-партнер людей Януковича "давит" на иностранный бизнес в Украине, – СМИ

Павел Фукс. Фото: Украинское фото
Павел Фукс. Фото: Украинское фото

Бизнесмен Павел Фукс, который уже помог соратнику и министру беглого Президента Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому сохранить бизнес-активы, при молчаливом согласии властей с помощью рейдеров оказывает давление на китайский бизнес в Украине.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф". Также с подробностями можно ознакомиться в материале "Возвращение "легитимного": какие структуры переходят под контроль Януковича".

Речь идет об электростанции на источниках солнечной энергии ООО "Восход Солар" китайской государственной корпорации CNBM, имущество которого стало объектом противоправных действий. Группа бизнесмена сумела с помощью постановления суда передать в Национальное агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) ранее арестованное имущество компании из-за дела о рейдерских атаках со стороны ООО "ФК "Веста", которую СМИ связывают с самим Фуксом. У журналистов и инвесторов есть подозрение, что Генеральная прокуратура, Министерство юстиции и Служба безопасности Украины выступили на стороне рейдеров в этом деле.

Китайские представители обратились с жалобами на действия госорганов к Президенту Владимиру Зеленскому и никакой реакции не получили. После этого они обратились в Кабинет Министров Украины и добились включения вопроса в повестку дня заседания Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов 20 августа. В комиссии Генпрокуратуры и Нацполиции поручили осуществлять контроль за указанным делом, а инвесторам порекомендовали обратиться в Высший совет правосудия. После этого давление Фукса на иностранный бизнес продолжилось.

Также журналисты указали, что интересы Фукса в судах представляют юристы МЮФ Integrites. Эта группа тесно связана с бывшим министром юстиции Павлом Петренко через его заместительницу Наталью Бернацкую – ее супруг является партнером МЮФ Integrites. При этом в команде нового министра Дениса Малюськи, уже появился человек из этого объединения - Андрей Гайченко, он теперь является заместителем министра юстиции по вопросам Государственной исполнительной службы. Источники в Кабмине также ожидают назначения представителей Integrites в АРМА, что сыграет на руку Фуксу в его незаконных действиях против иностранного бизнеса.

Больше новостей о: Эдуард Ставицкий CNBM International Павел Фукс

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