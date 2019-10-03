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03 октября 2019, четверг, 16:49 725
Общество 2019-10-03T16:52:19+03:00
Українські Новини
Аграрии митинговали под Верховной Радой против продажи земли иностранцам

Аграрии митинговали под Верховной Радой против продажи земли иностранцам

Акция протеста аграриев Фото: ГС
Акция протеста аграриев Фото: ГС "Всеукраинская Аграрная Рада"

Основное требование участников предупредительной акции - запрет продажи украинской земли иностранцам. Донести свои требования к власти приехали 14 тысяч аграриев и представителей громад со всех регионов Украины.

Организатором акции выступила ГС "Всеукраинская Аграрная Рада".

Участники митинга требовали отозвать Правительственный законопроект №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", как такой, что не отвечает национальным интересам Украины и даже угрожает ее целостности.

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук пояснил, что аграрии инициировали митинг, чтобы быть услышанными властью. Ведь существующие в законопроекте ограничения на владение землей в одни руки легко обходятся. А разрешение иностранным гражданам владеть землей через украинские компании может привести к вытеснению из агросектора отечественных сельхозпроизводителей, которые не смогут конкурировать с иностранным капиталом.

"В законопроекте говорится, что покупать землю имеют право компании, зарегистрированные в Украине. Но на самом деле их владельцами могут быть иностранцы. В этой, якобы украинской компании, будет украинское название, но она будет перечислять всю прибыль за границу. Более того, она будет обладать территории Украины", - объясняет Денис Марчук.

Организаторы акции также подчеркнули, что существующие в законопроекте ограничения на владение землей в одних руках будут провоцировать появление "земельных олигархов".

"Этот законопроект написан для олигархов. Украине нужен совсем другой закон. Он должен быть написан украинцами и в интересах украинского народа. Для его разработки мы готовы предоставить свои профессиональные предложения", - сказал заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета Михаил Соколов.

Акция протеста аграриев Фото: ГС Акция протеста аграриев Фото: ГС "Всеукраинская Аграрная Рада"

Отдельным требованием митингующих стало вынесение вопроса о рынке земли на всеукраинский референдум. Поскольку по Конституции Украины (ст. 13) земля является собственностью народа, то и решать ее судьбу должен народ.

Также на митинге было объявление о создании забастовочного комитета, который будет заниматься защитой украинской земли.

 
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