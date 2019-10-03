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03 жовтня 2019, четвер, 16:49 324
Суспільство 2019-10-03T17:15:01+03:00
Українські Новини
Аграрії мітингували під Верховною Радою проти продажу землі іноземцям

Аграрії мітингували під Верховною Радою проти продажу землі іноземцям

Акція протесту аграріїв Фото: ГС
Акція протесту аграріїв Фото: ГС "Всеукраїнська Аграрна Рада"

Основна вимога учасників попереджувальної акції – заборона продажу української землі іноземцям. Донести свої вимоги до влади приїхали 14 тисяч аграріїв та представників громад з усіх регіонів України.

Організатором акції виступила ГС "Всеукраїнська Аграрна Рада".

Учасники мітингу вимагали відкликати Урядовий законопроект №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", як такий, що не відповідає національним інтересам України та навіть загрожує її цілісності.

 Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук пояснив, що аграрії ініціювали мітинг, щоб бути почутими владою. Адже існуючі в законопроекті обмеження на володіння землею в одні руки легко обходяться. А дозвіл іноземним громадянам володіти землею через українські компанії  може призвести до витіснення з агросектору вітчизняних сільгоспвиробників, які не зможуть конкурувати з іноземним капіталом.

"В законопроекті йдеться про те, що купувати землю мають право компанії, зареєстровані в Україні. Але насправді їх власниками можуть бути іноземці. В цій, нібито українській компанії, буде українська назва, але вона буде перераховувати весь прибуток закордон. Більше того, вона володітиме територією України", - пояснює Денис Марчук.

Організатори акції також підкреслили, що існуючі в законопроекті обмеження на володіння землею в одних руках будуть провокувати появу "земельних олігархів".

"Цей законопроект написаний для олігархів. Україні потрібен зовсім інший закон. Він повинен бути написаний українцями і в інтересах українського народу. Для його розробки ми готові надати свої фахові пропозиції", - сказав заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов.

Акція протесту аграріїв Фото: ГСАкція протесту аграріїв Фото: ГС "Всеукраїнська Аграрна Рада"

Окремою вимогою мітингувальників стало винесення питання ринку землі на всеукраїнський референдум. Оскільки за Конституцією України (ст. 13) земля є власністю народу, то і вирішувати її долю повинен народ.

Також на мітингу було оголошення про створення страйкового комітету, який буде займатись захистом української землі.
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