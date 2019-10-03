За январь-сентябрь налоговые поступления увеличились на 114 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, – ГНС

За январь-сентябрь налоговые поступления увеличились на 114 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 20

За 9 месяцев 2019 Государственная налоговая служба (ГНС) Украины обеспечила поступления в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов в размере 729,9 млрд гривен. Это на 114,2 млрд гривен, или на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС ​​Украины.

В частности, в январе-сентябре этого года Государственный бюджет поступило 338,2 млрд гривен, в том числе - 331,1 млрд гривен в общий и 7,1 млрд гривен в специальный фонд.

Кроме того, отмечается, что за этот же период местные бюджеты получили 192,9 млрд гривен платежей, что на 32,3 млрд гривен, или на 20,1% больше аналогичного периода 2018 года. Также в государственные целевые фонды за этот же период поступило 198,7 млрд гривен ЕСВ, на 34,9 млрд гривен, или 21,3%, больше чем за январь-сентябрь 2018 года.

"Выполнение плана органами ГНС позволяет государству своевременно и в полном объеме выплачивать зарплаты и пенсии, выполнять другие социальные функции. Полнота поступлений в местные бюджеты повышает финансовую состоятельность местных общин. Мы понимаем эту ответственность и будем в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на нас обязанности", - отметил председатель ГНС Сергей Верланов.

На своей странице в социальной сети Facebook председатель ГНС добавил, что такое увеличение происходило не давлением или вымогательством досрочных авансовых налоговых платежей. "Этот результат был получен благодаря тщательной аналитической работе и перекрытию минимизационные схем", - подчеркнул Верланов.

Отметим, налоговые поступления в государственный бюджет в январе-сентябре 2019 года составили более 100% от запланированных, а именно - 331,1 млрд гривен.

Напомним, сумма начисленного налога на добавленную стоимость в сентябре, по результатам деятельности в августе составила 19,8 млрд гривен, что на 2,9 млрд гривен, или на 17,2% больше аналогичного периода прошлого года (16,9 млрд гривен) .