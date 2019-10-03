8.10.19 11:00 Круглый стол: "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса"

8 октября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса".\r\nОрганизатор: "Финансовый клуб".\r\nВ программе круглого стола:\r\n\r\nСитуация на рынке кредитования МСБ( малого и среднего бизнеса): тенденции 2019 года, основные игроки, условия кредитования.\r\nФакторы, влияющие на стоимость финансирования. Влияние учетной ставки НБУ на процент по кредитам для бизнеса.\r\nРиски кредитования МСБ: возможности их минимизации для кредиторов и, как следствие, снижение стоимости кредитов.\r\nКредитная история заемщика и стоимость кредита - есть ли взаимосвязь?\r\nПерспективы кредитования МСБ до конца 2019: стоит ждать доступных кредитов для бизнеса?\r\n\r\nВ дискуссии примут участие:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nАндрей Стецевич, заместитель председателя правления Сбербанка;\r\nСветлана Баженова, руководитель управления по работе с МСБ Пиреус Банка;\r\nНаталья Згоба, заместитель директора департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка;\r\nАлександр Решетник, заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка;\r\nСветлана Бархоткина, начальник управления кредитования клиентов малого и среднего бизнеса банка "Пивденный";\r\nЯна Шумунова, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Альфа-Банка;\r\nОлег Федоренко, начальник управления развития регионального малого и среднего бизнеса Альфа-Банка.\r\n\r\nМодератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.\r\nАккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net\r\nСсылка на просмотр онлайн-трансляции:\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal\r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж