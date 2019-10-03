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03 октября 2019, четверг, 16:18 19
Пресс-центр 2019-10-03T16:52:13+03:00
Українські Новини
8.10.19 11:00 Круглый стол: "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса"

8.10.19 11:00 Круглый стол: "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса"

8 октября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса".

Организатор: "Финансовый клуб".

В программе круглого стола:

  • Ситуация на рынке кредитования МСБ( малого и среднего бизнеса): тенденции 2019 года, основные игроки, условия кредитования.
  • Факторы, влияющие на стоимость финансирования. Влияние учетной ставки НБУ на процент по кредитам для бизнеса.
  • Риски кредитования МСБ: возможности их минимизации для кредиторов и, как следствие, снижение стоимости кредитов.
  • Кредитная история заемщика и стоимость кредита - есть ли взаимосвязь?
  • Перспективы кредитования МСБ до конца 2019: стоит ждать доступных кредитов для бизнеса?

В дискуссии примут участие:

  • Андрей Стецевич, заместитель председателя правления Сбербанка;
  • Светлана Баженова, руководитель управления по работе с МСБ Пиреус Банка;
  • Наталья Згоба, заместитель директора департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка;
  • Александр Решетник, заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка;
  • Светлана Бархоткина, начальник управления кредитования клиентов малого и среднего бизнеса банка "Пивденный";
  • Яна Шумунова, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Альфа-Банка;
  • Олег Федоренко, начальник управления развития регионального малого и среднего бизнеса Альфа-Банка.

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.

Аккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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