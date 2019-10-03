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  • Если не получится разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС, будет обсуждаться вопрос цены на топливо, – Оржель
03 октября 2019, четверг, 16:21 2028
Экономика 2019-10-03T16:23:08+03:00
Українські Новини
Если не получится разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС, будет обсуждаться вопрос цены на топливо, – О

Если не получится разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС, будет обсуждаться вопрос цены на топливо, – Оржель

Алексей Оржель. Фото: РБК-Украина
Алексей Оржель. Фото: РБК-Украина

Министерство энергетики и защиты окружающей среды занимается вопросом разблокирования поставок угля на Луганскую теплоэлектростанцию (ТЭС), которая с июня не получает уголь из-за блокирования поставок со стороны Российской Федерации. Если вопрос поставок угля не удастся решить, власти готовы обсуждать с компаниями вопрос изменения цены на газ.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе заседания комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

"Мы активно работаем для разблокирования поставок угля. Мы понимаем, что даже в условиях очень тяжелых отношений с российской стороной - это наши украинские люди (в Луганской области). Более того, в наших аргументах мы говорим "это вопрос энергообеспечения людей". Это как вода, воздух", - отметил Оржель.

По его мнению, есть шанс, что в ближайшее время поставки угля на Луганскую ТЭС возобновятся.

"Надеюсь, что в ближайшее время будет разблокирована поставка угля из Российской Федерации, пока больше вариантов нет", - сообщил министр Алексей Оржель.

Также министр прокомментировал вопрос возможного снижения цены на газ для Луганской ТЭС.

"Хочу отметить конструктивную позицию компании-собственника Луганской ТЭС. Что касается ПСО и возможных изменений в рамках ПСО, если цена не будет перекрывать, то мы будем исходить из того, что удастся Кабмину достичь в результате переговоров и сможем ли мы обеспечить полностью уголь на станцию. Если будет действительно необходимость в поиске энергоносителей и соответствующей цены, то будем садиться и непосредственно с компаниями это обсуждать", - отметил Оржель.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину. Напомним, ранее директор департамента ЖКХ Виталий Сурай призвал снизить цену на газ для Луганской ТЭС, чтобы избежать веерных отключений в регионе.

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