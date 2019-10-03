Советник премьер-министра по экономике Мушак за создание Фонда национального благосостояния

Советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак выступает за создание Фонда национального благосостояния и передачу ему 1-2 млн га государственных земель.

Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Земельное вече", передают Українськi Новини.

"Моя позиция, что у нас все-таки должен быть создан Фонд национального благосостояния, потому что земля - это единственный актив, который вспоминается в Конституции напрямую... нужно было бы миллион-второй гектаров оставить в фонде", - сказал он.

При этом поступления от передачи в аренду предусмотренных в фонде госземель могут составить около 10 млрд гривен ежегодно.

По словам Мушака, все остальные госземли необходимо передать объединенным территориальным общинам.

Старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ Кабинета Министров Андрей Мартын отметил, что согласно недавно внесенному в Верховную Раду законопроекту о рынке земли вся госземля за пределами населенных пунктов будет передана в коммунальную собственность общинам, за исключением госпредприятий, учреждений и организаций в сфере обороны и Чернобыльской зоны.

Он считает, что местная община вправе самостоятельно решать, что делать с полученными госземлями.

В то же время первый заместитель руководителя Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Иван Фурсенко заявил, что необходимо отменить бесплатную приватизацию земель.

"Необходимо закончить с бесплатной приватизацией, чтобы орган местного самоуправления не был заложником ситуации, когда могли раздавать эти земли вновь прописанным людям", - прокомментировал он.

При этом Мушак считает, что пока бесплатная приватизация не будет отменена, но может быть скорректирована. Программой деятельности Кабинета Министров на 5 лет предусмотрено создание Фонда национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические государственные предприятия.

Как сообщали Українськi Новини, исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко планирует возглавить Фонд национального благосостояния в случае его создания. http://ukranews.com