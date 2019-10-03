Советник премьер-министра по экономике Мушак за создание Фонда национального благосостояния

Советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак выступает за создание Фонда национального благосостояния и передачу ему 1-2 млн га государственных земель.\r\nОб этом он сообщил в ходе круглого стола "Земельное вече", передают Українськi Новини.\r\n\r\n"Моя позиция, что у нас все-таки должен быть создан Фонд национального благосостояния, потому что земля - это единственный актив, который вспоминается в Конституции напрямую... нужно было бы миллион-второй гектаров оставить в фонде", - сказал он.\r\nПри этом поступления от передачи в аренду предусмотренных в фонде госземель могут составить около 10 млрд гривен ежегодно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо словам Мушака, все остальные госземли необходимо передать объединенным территориальным общинам.\r\nСтарший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ Кабинета Министров Андрей Мартын отметил, что согласно недавно внесенному в Верховную Раду законопроекту о рынке земли вся госземля за пределами населенных пунктов будет передана в коммунальную собственность общинам, за исключением госпредприятий, учреждений и организаций в сфере обороны и Чернобыльской зоны.\r\nОн считает, что местная община вправе самостоятельно решать, что делать с полученными госземлями.\r\nВ то же время первый заместитель руководителя Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Иван Фурсенко заявил, что необходимо отменить бесплатную приватизацию земель.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Необходимо закончить с бесплатной приватизацией, чтобы орган местного самоуправления не был заложником ситуации, когда могли раздавать эти земли вновь прописанным людям", - прокомментировал он.\r\nПри этом Мушак считает, что пока бесплатная приватизация не будет отменена, но может быть скорректирована. Программой деятельности Кабинета Министров на 5 лет предусмотрено создание Фонда национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические государственные предприятия.\r\nКак сообщали Українськi Новини, исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко планирует возглавить Фонд национального благосостояния в случае его создания. http:\/\/ukranews.com