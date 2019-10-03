В проекте бюджета-2020 заложены деньги на здравоохранение и образование только для 37 млн украинцев, – Левочкин

В проекте бюджета-2020 заложены деньги на здравоохранение и образование только для 37 млн украинцев, – Левочки

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин заявил, что при расчетах в проекте государственного бюджета на 2020 год правительство использовало заниженные данные о численности населения Украины, предоставленные Министерством финансов на основе оценки данных от Государственной службы статистики и Министерства социальной политики.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Проект бюджета содержит заниженные расходы на образование и здравоохранение, так как его составляли, исходя из заниженной численности населения. Причем в одном случае использовалась цифра в 35,5 млн человек (вместе с временно перемещенными лицами – 36,8 млн человек), в другом случае – цифра в 37 млн. То есть в бюджет заранее закладывается недофинансирования медицинских услуг для 5 млн наших граждан", – сказал Левочкин.

Политик уточнил, что оценочные данные Минфина (35,5-36,8 млн человек) использовались при распределении дополнительной дотации местным бюджетам на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения на 2020 год, а данные о 37 млн – при расчете медицинской субвенции для регионов.

"Правительство считает ненужным предоставлять лечение и образование части украинских граждан. Такой подход – откровенная дискриминация. Парламент обязан при втором чтении исправить цифры в госбюджете, чтобы восстановить справедливость", – резюмировал Левочкин.

Напомним, ОПЗЖ представила альтернативный вариант бюджета-2020. Оппозиционеры нашли финансовые ресурсы для решения социальных вопросов людей и поддержки экономики страны.

В частности, предлагается увеличить расходную часть бюджета на 260 млрд гривен, из которых 200 млрд гривен направить на повышение социальной защиты населения, 60 млрд гривен – на развитие экономики на национальном и региональном уровнях.