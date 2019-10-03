Депутат предлагает вызвать в Раду Сороса, чтоб тот объяснил смысл реформ Зеленского

В своем выступлении с трибуны Верховной Рады депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Олег Волошин заявил, что парламентариям не стоит ждать объяснений от нынешней власти относительно законопроектов, которые в эти дни предлагаются на рассмотрение Парламента. А именно - законодательных документов о рынке земли, приватизации стратегических и оборонных предприятий или таких, которые усиливают финансовое давление на малый и средний бизнес или отмены Кодекса законов о труде. Депутат призвал пригласить в Верховную Раду американского финансиста Джорджа Сороса, чтобы тот рассказал о реальном плане развития страны.

"В этой ситуации здесь многие возмущается: почему к нам не приходит премьер-министр. Почему к нам не приходит министр иностранных дел, не отчитывается Президент? А зачем? Единственный человек, которого стоит сегодня пригласить, который может действительно объяснить, что происходит в экономико-фискальной политике Украины со всеми этими решениями, является господин Джордж Сорос. Я предлагаю, чтобы мы все вместе пригласили этого человека. Если он сам не может, то пусть пришлет полномочного представителя. И пусть объяснит, за что голосует монобольшинство, уничтожая остатки социального государства и принося его в жертву транснациональным корпорациям, которые сегодня под шумок такого популярного и близкого к народу, за которого мы многие голосовали и поддержали, господина Зеленского, хотят установить здесь диктатуру транснациональных корпораций", - заявив Волошин.

При этом парламентарий подчеркнул, что именно Сорос является тем человеком, которого ему интересно здесь слушать в связи с предлагаемыми законодательными документами.

"Все остальные - марионетки, выполняющие волю заграницы", - заключил представитель "Оппоплатформы".