На SMS-пожертвования абонентов Киевстар было приобретено оборудование для больницы "ОХМАТДЕТ"

1 октября в рамках совместной инициативы Киевстар и Международного Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности" (МБФ УББ) "Детская Надежда" состоялась передача оборудования для крупнейшей детской больницы в Украине "ОХМАТДЕТ", где ежегодно проходят лечение около 20 тысяч маленьких пациентов. Об этом говорится в сообщении компании.

На средства, которые абоненты Киевстар перечисляли с помощью SMS-сообщений, для Отделение трансплантации костного мозга, интенсивной мегадозированной химиотерапии и иммунотерапии НДСБ "ОХМАТДЕТ", где только в прошлом году прошло лечение 319 детей, были закуплены два Волюметрические инфузионные насосы Infusomat fmS, которые непосредственно позволяют проводить инфузионную терапию детям.

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность приобщиться к благотворительности с помощью обычных SMS-сообщений. При осуществлении пожертвования можно выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больнице которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовой, от 1 до 3000 гривен, или регулярной - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярная пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Средний размер пожертвования для инициативы "Детская надежда" составляет всего 20 гривен. Именно благодаря небольшим взносам, которые вместе составляют значительные суммы, удается приобрести жизненно необходимые материалы для сотен маленьких пациентов. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает доброму делу. Посмотреть подробности и поддержать инициативу можно по ссылке https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb.

Средства, которые абоненты жертвуют с помощью SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований используются МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. Отчеты по сбору и использованию средств можно посмотреть на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

На сегодня абоненты Киевстар перечислили на проект "Детская надежда" более 1 миллиона 400 тысяч гривен с помощью SMS-сообщений. На эти средства ранее также уже было закуплено оборудование и расходные материалы для Института им. М. Амосова и Национального института рака в Киеве, Одесской и Днепропетровской областных детских больниц, Львовской областной детской клинической больницы "ОХМАТДЕТ" и Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.