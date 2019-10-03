На SMS-пожертви абонентів Київстар було придбано обладнання для лікарні "ОХМАТДИТ"

1 жовтня в рамках спільної ініціативи Київстар та Міжнародного Благодійного Фонду "Українська Біржа Благодійності" (МБФ УББ) "Дитяча Надія" відбулася передача обладнання до найбільшої дитячої лікарні в Україні "ОХМАТДИТ", де щороку проходять лікування до 20 тисяч маленьких пацієнтів. Про це йдеться в повідомленні компанії.

На кошти, які абоненти Київстар перераховували за допомогою SMS-повідомлень, для Відділення трансплантації кісткового мозку, інтенсивної мегадозової хіміотерапії та імунотерапії НДСЛ "ОХМАТДИТ", де лише минулого року пройшло лікування 319 дітей, були закуплені два волюметричні інфузійні насоси Infusomat fmS, які безперебійно дозволяють проводити інфузійну терапію дітям.

Всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Середній розмір пожертви для ініціативи "Дитяча надія" становить всього 20 гривень. Саме завдяки невеликим внескам, які разом складають значні суми, вдається придбати життєвонеобхідні матеріали для тисяч маленьких пацієнтів. Тож розмір внеску не має значення, адже кожна гривня допомагає добрій справі. Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb.

Усі кошти, які абоненти жертвують за допомогою SMS, не обтяжуються податками. 100% пожертв використовуються МБФ УББ на реалізацію проекту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали для лікарень. Звіти щодо збору та використання коштів можна переглянути на сайті Української Біржі Благодійності.

Станом на сьогодні абоненти Київстар перерахували на проект "Дитяча надія" понад 1 мільйон 400 тисяч гривень за допомогою SMS-повідомлень. На ці кошти раніше також вже було закуплено обладнання та витратні матеріали для Інституту ім. М. Амосова та Національного інституту раку у місті Києві, Одеської та Дніпропетровської обласних дитячих лікарень, Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "ОХМАТДИТ" та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.