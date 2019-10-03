Крупный металлургический завод остановил производство

Днепровский металлургический комбинат (Каменское, Днепропетровская область) решил приостановить часть производственных мощностей.\r\nОб этом говоритсям в сообщении ДМК, передают Українськi Новини.\r\n"В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, с целью сокращения текущих расходов комбината, а также сохранения рабочих мест администрацией предприятия принято решение не вводить в работу остановленные ранее на ремонт ДП-9, ГП-12 - в доменном цехе, кислородный конвертер №1, МНЛЗ-3 - в конвертерном.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПерсонал, обслуживающий данные производственные участки, частично переходит на вспомогательные работы, частично выводится в простой.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Хозяйственный суд Днепропетровской области начал дело о банкротстве ДМК.\r\nВ январе-мае 2019 года ДМК увеличил производство проката на 4% до 1,123 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.\r\nДМК решил построить доменную печь до 2021 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n99,4% акций ДМК принадлежит корпорации "Индустриальный союз Донбасса".