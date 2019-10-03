Крупный металлургический завод остановил производство

Днепровский металлургический комбинат (Каменское, Днепропетровская область) решил приостановить часть производственных мощностей.

Об этом говоритсям в сообщении ДМК, передают Українськi Новини.

"В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей", - говорится в нем.

Согласно сообщению, с целью сокращения текущих расходов комбината, а также сохранения рабочих мест администрацией предприятия принято решение не вводить в работу остановленные ранее на ремонт ДП-9, ГП-12 - в доменном цехе, кислородный конвертер №1, МНЛЗ-3 - в конвертерном.

Персонал, обслуживающий данные производственные участки, частично переходит на вспомогательные работы, частично выводится в простой.

Как сообщали Українськi Новини, Хозяйственный суд Днепропетровской области начал дело о банкротстве ДМК.

В январе-мае 2019 года ДМК увеличил производство проката на 4% до 1,123 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

ДМК решил построить доменную печь до 2021 года.

99,4% акций ДМК принадлежит корпорации "Индустриальный союз Донбасса".