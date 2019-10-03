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  • Импорт электроэнергии из России - это полная политическая капитуляция перед агрессором, - Кошулинский
03 октября 2019, четверг, 10:02 1328
Политика 2019-10-03T10:03:15+03:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии из России - это полная политическая капитуляция перед агрессором, - Кошулинский

Импорт электроэнергии из России - это полная политическая капитуляция перед агрессором, - Кошулинский

Украине не нужен импорт электроэнергии, поскольку она самостоятельно может обеспечивать себя электроэнергией, а покупка электроэнергии в России - это полная политическая капитуляция страны перед агрессором. Такое мнение высказал политик, депутат Львовской областной рады от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.

"Украина достаточно производит электроэнергии, и даже продает электроэнергию через остров "Бурштын", то есть, электроэнергии вырабатывается достаточно и для потребления, и для экспорта. Так почему мы ее покупаем, импортируем? Это политической решение объединить энергосети Украины и России вместо того, чтобы полностью отрезать нас от агрессора, от врага, и не давать врагу зарабатывать. И товар, которым является электроэнергия, - покупая его, мы даем заработок нашему врагу. Мы самостоятельно можем себя обеспечить электроэнергией, начиная от альтернативной и заканчивая атомной. Импорт - это политическое решение для эффективного сотрудничества с врагом, нам нужно отказаться от этого. Это полная капитуляция", - уверен Руслан Кошулинский.

По его мнению, Украине не стоит импортировать электроэнергию из России, а вкладывать в развитие собственной энергетики.

"Стыдно, имея все возможности, покупать чужую электроэнергию. Зачем? Экономики я в этом не вижу, только политическую зависимость.  Энергетическая безопасность - одна из базовых после военной. К сожалению, за последние пять лет - и та власть, и новая не идут путем энергетической независимости. В частности, из 15 энергоблоков АЭС только половина работают на иностранном не российском топливе. Остальные на российском. Это проблема и это зависимость", - отметил Руслан Кошулинский.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт.

Импортером электроэнергии из РФ является компания "Юнайтед Энерджи", которую эксперты связывают с Игорем Коломойским.

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