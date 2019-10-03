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03 октября 2019, четверг, 09:00 698 Пресс-релиз
Силовые структуры 2019-10-03T09:13:23+03:00
Українські Новини
Отстрелялись на "отлично": украинские миротворцы усовершенствовали навыки в огневой подготовке на стрельбище в

Отстрелялись на "отлично": украинские миротворцы усовершенствовали навыки в огневой подготовке на стрельбище в Африке

Умение обращаться с оружием, принимать правильное положение, хорошо прицеливаться - эти и другие навыки отрабатывали на очередном занятии по огневой подготовке украинские миротворцы из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины, который входит в многонациональную миссию ООН по поддержанию мира в Демократической Республике Конго.

Кроме транспортных вертолетов Ми-8 и боевых летающих "крокодилов" - Ми-24, у наших воинов в Африке на вооружении и персональное штатное оружие, из которого они вели огонь на стрельбище, расположенном возле поселка Саке, провинции Северное Киву.

- Чтобы обращаться с оружием умело, так сказать - "на ты", нужно постоянно тренироваться и отрабатывать действия до автоматизма. В боевых условиях эти навыки сохраняют жизнь военнослужащих, - отметил заместитель начальника штаба 18-го отдельного вертолетного отряда Юрий Крот.

Офицеры управления и военнослужащие контрактной службы из состава взвода охраны украинского миротворческого подразделения выполняли упражнения по стрельбе из пулеметов и  автоматов Калашникова, а так же пистолета Макарова.

Стоит отметить, что выполнение стрельб из стрелкового оружия для военнослужащих всех миротворческих контингентов, проходят службу в Миссии ООН в ДР Конго, проходят регулярно. Посему и  украинские военнослужащие не являются  исключением: они ежедневно имеют дело с оружием во время охраны своего лагеря, выполнении полетов, несении внутренней службы и выездов за пределы места базирования.

По результатам стрельб все участвовавшие в занятиях военные 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго показали высокие результаты при проведении маневров и меткости стрельбы.

Специально для Українських Новин - помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ Владислав Демьяненко.

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