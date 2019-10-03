підписатися на розсилку
25 25.65
27.2 28.05
˟
ONLINE
3.10.19 10:00 Круглый стол: "Земельное вече: 10,5 млн государственной земли - как эффективно распорядиться территорией размером с Болгарию?"

03 жовтня 2019, четвер, 09:00 17 Прес-реліз
Силові структури 2019-10-03T09:12:28+03:00
Українські Новини
Відстрілялися на "відмінно": українські миротворці удосконалили навички з вогневої підготовки на стрільбищі в

Відстрілялися на "відмінно": українські миротворці удосконалили навички з вогневої підготовки на стрільбищі в Африці

Уміння вправно поводитися зі зброєю, приймати правильне положення, добре прицілюватися - ці та інші навички відпрацьовували на черговому занятті з вогневої підготовки українські миротворці зі складу 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України, який входить до багатонаціональної місії  ООН з підтримання миру в Демократичній Республіці Конго.

Крім транспортних вертольотів Мі-8 і бойових літаючих "крокодилів" - Мі-24, у наших воїнів в Африці на озброєнні є і персональна штатна зброя, з якої вони вели вогонь на стрільбищі, розташованому біля селища Саке, що в провінції Північне Ківу.

- Щоб поводитися зі зброєю вміло, так би мовити - "на ти", потрібно постійно тренуватися і відпрацьовувати дії до автоматизму. У бойових умовах ці навички зберігають життя військовослужбовцям, - зазначив заступник начальника штабу 18-го окремого вертолітного загону Юрій Крот.

Офіцери управління та військовослужбовці контрактної служби зі складу взводу охорони українського миротворчого підрозділу виконували вправи зі стрільби з кулеметів і автоматів Калашникова, а так само пістолета Макарова.

Варто зазначити, що виконання стрільб зі стрілецької зброї для військовослужбовців усіх миротворчих контингентів, які проходять службу у Місії ООН у ДР Конго, проходять регулярно. Тому й українські військовослужбовці не є винятком: вони щодня мають справу зі зброєю під час охорони свого табору, виконанні польотів, несенні внутрішньої служби і виїздів за межі місця базування.

За результатами стрільб всі вояки, що брали участь в заняттях показали високі результати під час проведення маневрів та влучності стрільби.

Спеціально для Українських Новин - помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв’язках зі ЗМІ Владислав Дем’яненко.

Більше новин про: ДР Конго Збройні сили України Демократична республіка Конго Українські миротворці

Архів
Новини
У Великобританії підписання "формули Штайнмайєра" назвали "обнадійливим кроком" 10:26
У США анонсували заборону топ-чиновникам вести бізнес в Україні 10:02
Імпорт електроенергії з Росії - це повна політична капітуляція перед агресором, - Кошулинський 10:02
Ціни на орендоване житло підскочили: топ-4 способи зекономити 09:49
Сьогодні Рада розгляне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у другому читанні 09:39
більше новин
Коломойський створює штучну монополію на ринку нафтопродуктів, - ЗМІ 16:28
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg 18:03
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
Прем'єр-міністр не підтримує скасування стимулюючої ренти для видобутку газу 13:20
більше новин
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Акція протесту проти
Під ОПУ збираються люди через підписання "формули Штайнмайєра", охорону посилюють 20:28
Ви нікого не штовхали, Юлю? - Зеленський пожартував про скандали Мендель з журналістами 20:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok