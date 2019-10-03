Відстрілялися на "відмінно": українські миротворці удосконалили навички з вогневої підготовки на стрільбищі в Африці

Відстрілялися на "відмінно": українські миротворці удосконалили навички з вогневої підготовки на стрільбищі в

Уміння вправно поводитися зі зброєю, приймати правильне положення, добре прицілюватися - ці та інші навички відпрацьовували на черговому занятті з вогневої підготовки українські миротворці зі складу 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України, який входить до багатонаціональної місії ООН з підтримання миру в Демократичній Республіці Конго.

Крім транспортних вертольотів Мі-8 і бойових літаючих "крокодилів" - Мі-24, у наших воїнів в Африці на озброєнні є і персональна штатна зброя, з якої вони вели вогонь на стрільбищі, розташованому біля селища Саке, що в провінції Північне Ківу.

- Щоб поводитися зі зброєю вміло, так би мовити - "на ти", потрібно постійно тренуватися і відпрацьовувати дії до автоматизму. У бойових умовах ці навички зберігають життя військовослужбовцям, - зазначив заступник начальника штабу 18-го окремого вертолітного загону Юрій Крот.

Офіцери управління та військовослужбовці контрактної служби зі складу взводу охорони українського миротворчого підрозділу виконували вправи зі стрільби з кулеметів і автоматів Калашникова, а так само пістолета Макарова.

Варто зазначити, що виконання стрільб зі стрілецької зброї для військовослужбовців усіх миротворчих контингентів, які проходять службу у Місії ООН у ДР Конго, проходять регулярно. Тому й українські військовослужбовці не є винятком: вони щодня мають справу зі зброєю під час охорони свого табору, виконанні польотів, несенні внутрішньої служби і виїздів за межі місця базування.

За результатами стрільб всі вояки, що брали участь в заняттях показали високі результати під час проведення маневрів та влучності стрільби.

Спеціально для Українських Новин - помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв’язках зі ЗМІ Владислав Дем’яненко.