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02 октября 2019, среда, 20:10 409
Экономика 2019-10-02T20:11:32+03:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии из России - это поддержка оккупанта, - Кошарная

Импорт электроэнергии из России - это поддержка оккупанта, - Кошарная

Электроэнергия.
Электроэнергия.

Импортируя электроэнергию из России, мы поддерживаем оккупанта и ставим под угрозу свою энергетическую безопасность. Об этом заявила медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная, говоря о старте импорта электроэнергии из России, сообщает delo.ua.

"В Беларуси нет избытка электроэнергии. Значит, соответственно идет транзит из России. Кроме всего прочего, Российская Федерация усиленно искала рынки сбыта на экспорт электроэнергии из будущей белорусской Островецкой АЭС, а там два энергоблока будут готовы в следующем году. Это 2400 мегаватт установленной мощности. Это очень много для Беларуси. Они 18 миллиардов киловатт-часов где-то производят в год при потреблении Беларуси 35 где-то миллиардов киловатт-часов, из которых 50% — это на ГЭС у них, остальное — ТЭЦ на российском. Поэтому Российская Федерация лоббировала в Польше, в Литве, чтобы покупали, через Брюссель. И тут мы, як Пилип з конопель. Это вообще для них идеальный выход", — объяснила Кошарная.

По ее мнению, импортировать электроэнергию из России, означает финансировать оккупанта и ставить под угрозу собственную энергетическую безопасность.

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