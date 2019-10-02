У Німеччині одну з двох зебр, що втекли з цирку, застрелила поліція

В ніч на 2 жовтня в Телькові (в землі Мекленбург-Передня Померанія, Німеччина ), з цирку втекли дві зебри і влаштували колапс на трасі, що сполучає Тессін і Росток. Про це повідомляє Deutsche Welle.\r\nНаголошується, що поліція перекрила автобан на півгодини на обох смугах, намагаючись зловити тварин. Більше сотні автомобілів зупинилися у багатокілометровій пробці, поки одна з зебр бігла між автомобілів. Один із водіїв потрапив у ДТП, намагаючись уникнути зіткнення з твариною.\r\nПоліція міста Росток повідомила про небезпеку, поки тварини перебували на волі.\r\nСкріншот:twitter\/Polizei_PP_RОS\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПовідомляється, що поліцейські змогли принадити і зловити одну з зебр і доставити її назад в цирк. Однак, другу зебру довелося застрелити з метою дотримання безпеки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше В німецькому місті Дрезден чотири зебри втекли з цирку і кілька годин носилися в центрі міста.\r\nКрім того, з німецького зоопарку втекли 2 лева, 2 тигра і ягуар. Також раніше з київського зоопарку втекли бабаки, дикобразів і лисиця.