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02 жовтня 2019, середа, 19:51 24
Світ 2019-10-02T23:45:02+03:00
Українські Новини
У Німеччині одну з двох зебр, що втекли з цирку, застрелила поліція

У Німеччині одну з двох зебр, що втекли з цирку, застрелила поліція

У Німеччині застрелили одну з зебр.Фото: Bernd Wüstneck
У Німеччині застрелили одну з зебр.Фото: Bernd Wüstneck

В ніч на 2 жовтня в Телькові (в землі Мекленбург-Передня Померанія, Німеччина ), з цирку втекли дві зебри і влаштували колапс на трасі, що сполучає Тессін і Росток. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Наголошується, що поліція перекрила автобан на півгодини на обох смугах, намагаючись зловити тварин. Більше сотні автомобілів зупинилися у багатокілометровій пробці, поки одна з зебр бігла між автомобілів. Один із водіїв потрапив у ДТП, намагаючись уникнути зіткнення з твариною.

Поліція міста Росток повідомила про небезпеку, поки тварини перебували на волі.

Скріншот:twitter/Polizei_PP_RОSСкріншот:twitter/Polizei_PP_RОS

Повідомляється, що поліцейські змогли принадити і зловити одну з зебр і доставити її назад в цирк. Однак, другу зебру довелося застрелити з метою дотримання безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, раніше В німецькому місті Дрезден чотири зебри втекли з цирку і кілька годин носилися в центрі міста.

Крім того, з німецького зоопарку втекли 2 лева, 2 тигра і ягуар. Також раніше з київського зоопарку втекли бабаки, дикобразів і лисиця.

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